Immergiti nella tua musica preferita con un suono impeccabile: le cuffie Sennheiser HD 599 sono scontate del 38%, ma solo per poco

Le cuffie Sennheiser HD 599 sono la scelta perfetta per chi ama ascoltare la musica con una qualità premium. Nello specifico, queste dispongono di un design over-ear che riesce ad offire un suono equilibrato, dettagliato e avvolgente, grazie anche alla tecnologia audio proprietaria e ai driver di nuova generazione.

Sono perfette per chi semplicemente desidera il massimo comfort anche nelle lunghe sessioni di ascolto; le trovi in offerta su Amazon a 89,99€, con spedizione inclusa, con un risparmio del 38% sul prezzo di listino.

Sennheiser HD 599: cuffie over-ear ad alta fedeltà in offerta a tempo limitato su Amazon

Le HD 599 utilizzano il trasduttore proprietario Sennheiser, che garantisce un suono pulito e ben bilanciato, con bassi profondi e alti cristallini. Il design over-ear serve per assicurare invece, una resa sonora più naturale, offrendo un’esperienza ampia e immersiva, ideale per chi ascolta musica, guarda i film e gioca con i videogames a tripla A sulle diverse piattaforme cloud e offline.

Grazie ai padiglioni auricolari ampi e ai cuscinetti in velluto ultra morbidi, le Sennheiser HD 599 promettono un comfort elevato anche dopo ore di utilizzo. L’archetto imbottito e la struttura leggera evitano pressioni fastidiose sulla testa, così le potrai utilizzare a lungo senza dolori.

Se cerchi una riproduzione fedele e realistica dei tuoi brani preferiti, senza l’effetto ovattato tipico delle cuffie chiuse, amerai alla follia queste Sennheiser di ultima generazione, anche perché hanno anche un costo veramente irrisorio per ciò che offrono.

In confezione troverai poi due cavi intercambiabili:

Uno lungo da 3 metri con jack da 6,3 mm, perfetto per impianti Hi-Fi e amplificatori;

Uno più corto da 1,2 metri con jack da 3,5 mm, ideale per dispositivi portatili come smartphone e tablet.

La Special Edition in nero opaco con dettagli in argento dona a queste cuffie un look elegante e moderno, mentre i materiali premium assicurano una resistenza nel tempo.

Le Sennheiser HD 599 sono perfette per chi cerca un’esperienza audio di punta; la bella notizia è che grazie alla promozione esclusiva di Amazon, puoi risparmiare il 38% sul prezzo di listino. Puoi averle a soli 89,99€, con spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo.