Immergiti nella tua musica preferita con le cuffie Sennheiser ACCENTUM Plus: oggi in offerta lampo

Le Sennheiser ACCENTUM Plus offrono un’esperienza audio di alto livello con un design elegante e un’autonomia eccezionale. Grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida adattiva, queste cuffie garantiscono un ascolto immersivo in qualsiasi ambiente. Ora le puoi acquistare su Amazon a 149,99€, grazie a uno sconto del 9% in un’offerta a tempo limitato.

Sennheiser ACCENTUM Plus in offerta su Amazon: cuffie Bluetooth con ANC a 149,99€

Le Sennheiser ACCENTUM Plus utilizzano driver personalizzati da 37 mm, progettati per offrire un suono potente, dettagliato e bilanciato. L’audio cristallino e la profondità dei bassi rendono queste cuffie perfette per musica, podcast e chiamate. La compatibilità con i codec Bluetooth aptX Adaptive e AAC assicura una trasmissione audio di alta qualità, riducendo la latenza e migliorando la fedeltà del suono.

Grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida adattiva, le cuffie regolano automaticamente il livello di isolamento in base all’ambiente circostante. Questa tecnologia riduce in modo efficace i rumori esterni, migliorando l’esperienza d’ascolto anche in luoghi affollati. La modalità trasparenza permette invece di amplificare i suoni ambientali con un solo tocco, rendendo più facile ascoltare annunci o conversare senza togliere le cuffie.

Uno dei punti di forza delle ACCENTUM Plus è la batteria a lunga durata: fino a 50 ore di riproduzione con ANC attivato. Inoltre, la ricarica rapida permette di ottenere 5 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica, perfetto per chi ha poco tempo ma vuole continuare ad ascoltare musica senza interruzioni.

Non di meno supportano il Bluetooth 5.2, garantendo una connessione stabile e a basso consumo energetico. La funzione Multipoint consente di collegare due device contemporaneamente, facilitando il passaggio tra smartphone, tablet e laptop senza dover riconnettere le cuffie manualmente.

Fra le altre cose presentano un design ergonomico con padiglioni imbottiti e un archetto regolabile, assicurando il massimo comfort anche durante le lunghe sessioni d’ascolto. Il peso ridotto e i materiali di qualità migliorano ulteriormente la portabilità e la resistenza.

Il prezzo di listino di queste cuffie Bluetooth con ANC è molto elevato, ma affrettati: grazie allo sconto del 9%, puoi acquistare le Sennheiser ACCENTUM Plus su Amazon a 149,99€ . C’è la consegna celere e immediata e puoi anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.