Immergiti nel suono come mai prima d’ora: audio premium con le cuffie Bose in SUPER SCONTO (-48%)

Bose è un'azienda leader nella produzione di dispositivi audio di qualità premium e oggi, su Amazon, nell'ambito delle promozioni attive per la Festa delle Offerte di Primavera, viene applicato uno sconto XL del 48% sulle cuffie bluetooth targate proprio Bose che vengono vendute al costo totale e finale di 188,95€. Non perdere questa chance!

Cuffie Bose: offertissima Amazon, maxi sconto del 48%

Queste cuffie Bose sono dotate di cancellazione del rumore: combina senza la minima difficoltà la cancellazione del rumore con funzionalità passive, così potrai escludere l'esterno, silenziare le distrazioni e immergerti completamente in ciò che stai ascoltando.

Dispone di morbidi cuscinetti auricolari che avvolgono delicatamente le orecchie, mentre l’archetto comodo e stabile mantiene le tue cuffie over-ear in posizione per le sessioni di ascolto lunghe. Queste cuffie wireless Bluetooth sono dotate di Quiet e Aware Mode che permettono di passare dalla cancellazione del rumore completa alla piena consapevolezza di ciò che ti circonda, per un controllo del suono ottimizzato.

Goditi al meglio le tue tracce preferite con audio ad alta fedeltà ed equalizzazione regolabile per controllare bassi, medi e alti, per un suono audace. Queste cuffie Bose wireless offrono una durata della batteria fino a 24 ore con singola ricarica, e consentono anche una ricarica di 15 minuti per goderti fino a 2 ore e mezza di musica.

Attacca il cavo audio incluso con microfono per utilizzarle senza connessione Bluetooth, oppure in caso di batteria scarica. Mantieni la connessione a tutti i tuoi dispositivi preferiti con l’opzione di connessione multipoint, che ti consente di passare da un dispositivo all’altro senza disconnetterti e connetterti ogni volta.

