Immagini straordinarie con tecnologia ULED Mini-LED: smart TV Hisense 4K da 65" in super promo Amazon

Hisense è un'azienda molto attiva e presente nella produzione e distribuzione di elettrodomestici e in particolar modo di dispositivi votati all'intrattenimento. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 17% sulla smart TV Hisense da 65" 4K con Game Mode e Alexa integrata viene messa in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 659€. Approfittane ora e non perdere quest'occasione!

Smart TV Hisense: ecco la promozione attiva su Amazon e le caratteristiche del prodotto

Questa Smart TV Hisense è una di ultima generazione, dotata di un display Mini-LED da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Grazie alla tecnologia ULED, offre immagini nitide e colori brillanti, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità.

Il pannello ha un rapporto 16:9 e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, ideale per la visione di film, serie TV e contenuti sportivi con fluidità e dettagli ben definiti. La TV supporta le principali tecnologie HDR, tra cui Dolby Vision e HDR 10+, per immagini più realistiche con neri profondi e contrasti ottimizzati.

Questa Smart TV Hisense utilizza il sistema operativo VIDAA U6, che offre un'interfaccia intuitiva e accesso rapido alle app di streaming più popolari. Inoltre, è dotata di Alexa Built-in e VIDAA Voice, permettendo il controllo vocale per una gestione ancora più comoda.

Pensata anche per il gaming, dispone della modalità Game Mode Plus, che riduce la latenza e migliora la reattività durante le sessioni di gioco. Per la ricezione dei canali, è equipaggiata con Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e certificazione lativù 4K, garantendo compatibilità con le trasmissioni in alta definizione. In termini di connettività, la TV offre Wi-Fi, USB e HDMI, assicurando un’ampia compatibilità con dispositivi esterni. Il design piatto ed elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

(Acquista la smart TV Hisense 4K in offerta su Amazon)

