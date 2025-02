Immagini perfette con il Samsung Neo QLED 4K 55'': prezzo a picco con lo sconto del 51%

Nel mercato dei televisori smart, Samsung è senza dubbio tra i leader indiscussi. Il suo smart TV Neo QLED 4K con pannello da 55'' (modello QE55QN85DBTXZT) è ad esempio uno dei migliori della sua categoria, offrendo caratteristiche avanzate che promettono un'esperienza di visione davvero eccellente. E raffinato è anche il design, con cornici ridotte al minimo e un profilo molto sottile. Oggi questo capolavoro di ingegneria con processore AI è scontato addirittura del 51% e costa 729 euro anziché 1.499 euro. Un vero affare dunque per chi è alla ricerca della qualità: acquistalo ora in offerta su Amazon.

Qualità senza compromessi: il Samsung Neo QLED 55" rivoluziona l’intrattenimento

Il protagonista non può che essere il pannello Neo QLED 4K (da 55''), che grazie alla tecnologia Quantum Matrix e al Direct Full Array assicura una qualità dell'immagine eccezionale: neri più profondi, contrasti più definiti e una gamma cromatica più realistica, in particolare.

Di fondamentale importanza è anche il processore NQ4 AI Gen2, che garantisce prestazioni sempre fluide e un'ottimizzazione intelligente dei contenuti. Con l'upscaling AI 4K, ad esempio, anche i contenuti con risoluzioni inferiori vengono migliorati fino a raggiungere una qualità prossima al 4K, restituendo immagini nitide e dettagliate.

A proposito della fluidità delle immagini, con la tecnologia Motion Xcelerator 120Hz, il televisore permette di godersi una visione senza fastidiosi scatti, anche nelle scene più dinamiche e veloci. Come è scontato che sia, questa soluzione tecnica è particolarmente apprezzata dagli appassionati di sport e dai gamer, che possono contare su una risposta immediata e su un’azione priva di sfocature.

Anche l’audio è stato curato nei minimi dettagli, del resto si parla di un prodotto di fascia alta. Con il supporto a Dolby Atmos e alla tecnologia OTS Lite, il suono sprigionato dagli altoparlanti dello smart TV risulta tridimensionale, in grado di avvolgere lo spettatore. La resa sonora è particolarmente efficace nelle scene d’azione, ma in generale l'audio si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di contenuto visualizzato, anche eventi sportivi e videogiochi.

Ovviamente, vista la sua natura smart, questo televisore permette un accesso rapido a tutte le principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Disney+ e Prime Video. L'interfaccia del sistema operativo permette una facile navigazione, anche per i meno esperti, e rende la fruizione dei contenuti digitali un’esperienza estremamente piacevole. E c'è anche il supporto degli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, utili per controllare il televisore semplicemente con la voce.

Il televisore si distingue anche per il suo design, che Samsung definisce NeoSlim. Il colore Carbon Silver dona un tocco di raffinatezza, mentre il profilo sottile e le cornici ridotte al minimo contribuiscono ad un risultato ancora più gradevole. In altri termini, questo è un vero e proprio elemento di arredo capace di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Acquistalo ora in offerta a soli 729 euro su Amazon.