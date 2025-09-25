Illuminazione senza bollette: le luci solari da esterno con sensore di movimento ora le paghi pochissimo!

Il set Peasur include due luci solari a LED per esterni, proposto su Amazon a 27,07 euro. Funzionano senza allacciamento elettrico e si montano facilmente in giardini, vialetti o cortili. Il pannello fotovoltaico è separabile dal corpo lampada, così da orientare meglio la luce e scegliere il punto di fissaggio più adatto. L’autonomia e l’efficienza ne rendono pratico l’uso in spazi dove portare cavi sarebbe complicato.

Un sistema di illuminazione flessibile e adattabile

Uno degli aspetti più interessanti di questa soluzione è la separazione tra pannello solare e lampada, resa possibile da un cavo di 5 metri che collega i due elementi. Questa caratteristica permette di installare il pannello in una zona ottimamente esposta alla luce solare, mentre la lampada può essere posizionata dove serve realmente illuminare, anche in punti poco raggiunti dal sole durante il giorno. La versatilità si riflette anche nelle dimensioni compatte del corpo lampada, che misura 10 x 5 x 5 cm e pesa appena 380 grammi, rendendo l’installazione semplice e discreta.

Il cuore tecnologico del prodotto è rappresentato dai 348 LED ad alta rifrazione per ciascun faretto, capaci di offrire una luce uniforme e ben distribuita su un’area fino a 40 metri quadrati. Il sistema è dotato di lenti speciali che ottimizzano la diffusione luminosa, permettendo di scegliere tra tre modalità operative: risparmio energetico con accensione al passaggio, modalità costante a bassa intensità e illuminazione continua al 50% della potenza fino all’alba.

L’installazione non richiede particolari competenze tecniche: è sufficiente fissare il pannello in una zona ben esposta e collocare la lampada a un’altezza compresa tra 2 e 3 metri, senza dover intervenire sull’impianto elettrico esistente. Il sistema si basa su un pannello solare policristallino con un rendimento di conversione del 23%, che alimenta una batteria da 1500 mAh.

Considerando il rapporto tra funzionalità e prezzo, questa soluzione rappresenta una scelta valida per chi desidera migliorare l’illuminazione degli spazi esterni senza interventi invasivi e con un occhio di riguardo all’efficienza energetica. L’offerta consente di accedere a una tecnologia solida e ben progettata, adatta sia a contesti residenziali che a piccole attività, mantenendo bassi i consumi e garantendo una buona autonomia anche in condizioni di utilizzo prolungato. Il set da due pezzi lo paghi solo 27,07€, IVA inclusa.

