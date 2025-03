Illuminazione automatica con energia solare: 2 faretti per esterno ad un PREZZO IMPERDIBILE

Se sei alla ricerca di una fonte d'illuminazione per il tuo giardino per l'esterno della tua casa sei nel posto giusto. Su Amazon, oggi, vengono messi in promozione 2 faretti ad energia solare praticamente al prezzo di uno. Lo sconto attivo del 15% al quale si somma un ulteriore 6% che fa calare il prezzo dei due faretti per un costo totale e finale d'acquisto di 15,97€. Approfittane ora e non far scadere questa promozione!

Faretti solari: ecco le caratteristiche di questi prodotti

Questi faretti solari a led da esterno di 185 LED sono dotati di un'illuminazione potente da 6500K. I faretti a led da esterno con sensore di movimento utilizzano pannelli solari monocristallini laminati in PET, che hanno un tasso di conversione dell'energia solare del 22% e possono essere convertiti in elettricità più grande.

Dispongono di tre modalità di illuminazione. Modalità A: controllo intelligente della luminosità, le luci rimangono accese tutta la notte e si accende per 20 secondi quando rileva un movimento; Modalità B: luce di sicurezza, quando rileva un movimento di notte, il sensore di movimento accende le luci per 20 secondi e le spegne automaticamente; Modalità C: luce accesa tutta la notte, le luci si accendono automaticamente di notte e restano accese per tutta la notte.

Questi faretti hanno un angolo di rilevamento di 120° e sono dotate di un rilevatore di movimento a sensibilità maggiore, in grado di rilevare persone entro 5-8 metri.

Dopo il tramonto, quando viene rilevato un movimento nella modalità luce del sensore, i faretti si accendono automaticamente, quindi si spegne dopo 20 secondi, utilizzando la luce naturale del giorno per illuminare la notte, risparmiando energia.

