Illumina ogni avventura: Torcia da 4600 lumen con doppia modalità di illuminazione in MEGA SCONTO

Sei amante delle escursioni in montagna e in particolar modo del campeggio? Amazon, oggi, con le promozioni della Festa delle Offerte di Primavera, pensa alle tue esigenze e mette a disposizione uno sconto in formato extra large del 40% sulla torcia professionale con luce LED che viene venduta al costo finale di 101,97€. Approfittane subito, prima che scada la promo lampo!

Torcia professionale: super sconto del 40% su Amazon

La torcia Seeker 4 Pro ha una luminosità fino a 4600 lumen e una portata fino a 260 M. Con una singola batteria potente, la durata della batteria può arrivare fino a 15 giorni. Con un cruscotto in metallo, che è fatto con la tecnologia di Intaglio laser a microfori per la prima volta in settore, ha dei pulsanti metallici ingranditi per una rotazione più semplice.

Inserisci la chiave di blocco automatico della Holster ed estraila per sbloccarla, migliorando l'esperienza dell'utente.

In combinazione con la fondina Holster, è comoda da riporre e trasportare e può essere posizionata in più scenari, ad esempio sul muro o in macchina, o appeso alla vita per portarla con sé in qualsiasi momento. Supporta due metodi di ricarica: con il cavo MCC e Type-C, soddisfacendo le esigenze degli utenti di ricarica magnetica e ricarica rapida.

Seeker 4 Pro, inoltre, ha due temperature di colore Bianco Freddo e Bianco Neutro e può essere utilizzata in molteplici scenari, è molto adatta per le emergenze, l'escursionismo, il campeggio o l'avventura. Con le spese di spedizione pari a 0, quest'offerta è molto allettante e in particolar modo lo è per chi è alla ricerca di un prodotto simile.

Amazon, oggi, con le promozioni della Festa delle Offerte di Primavera, applica uno sconto in formato extra large del 40% sulla torcia professionale con luce LED che viene venduta al costo finale di 101,97€. Approfittane adesso!