Illumina la tua casa in modo smart: striscia LED TP-Link Tapo con controllo vocale (-7%)

La TP-Link Tapo L900 è una striscia LED Wi-Fi intelligente, perfetta per personalizzare l’illuminazione della casa con colori vivaci, sincronizzazione musicale e controllo vocale. Grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, è possibile gestire l'illuminazione con semplici comandi vocali o tramite l’app Tapo, offrendo un’esperienza smart e versatile.

Ora la puoi comprare su Amazon a soli 27,99€, con uno sconto a tempo limitato del 7%, questa striscia LED è la soluzione ideale per creare atmosfere suggestive e personalizzate in ogni ambiente.

TP-Link Tapo L900, striscia LED smart in offerta su Amazon: illuminazione smart a 27,99€

Le due confezioni di strisce LED da 5 metri ciascuna offrono un'illuminazione potente e uniforme, ideale per decorare il soggiorno, la camera da letto o la scrivania da gaming, creare un’atmosfera accogliente con colori regolabili e illuminare mobili, specchi, soffitti o postazioni di lavoro.

Grazie alla tecnologia RGB multicolore, è possibile scegliere tra milioni di tonalità diverse, creando effetti di luce dinamici e personalizzati. La striscia LED Tapo L900 può essere controllata in tre modi:

tramite app Tapo , per regolare colore, intensità e modalità di illuminazione direttamente dallo smartphone;

, per regolare colore, intensità e modalità di illuminazione direttamente dallo smartphone; con Alexa e Google Assistant , per accendere, spegnere o cambiare colore con la voce;

e , per accendere, spegnere o cambiare colore con la voce; mediante il controllo manuale, grazie ai pulsanti fisici presenti sulla striscia.

Questa versatilità permette di gestire l’illuminazione in modo semplice e intuitivo, senza dover toccare interruttori o telecomandi.

Grazie alla funzione Sync-to-Music, la striscia LED si sincronizza con la musica in tempo reale, creando un effetto luminoso coinvolgente e perfetto per feste e serate tra amici, sessioni di gaming immersive e serate in relax con luci soffuse che seguono il ritmo della musica.

La TP-Link Tapo L900 è facile da applicare su qualsiasi superficie, grazie al nastro adesivo 3M resistente. Non di meno, consuma meno energia rispetto alle lampadine tradizionali, offrendo un’illuminazione smart e sostenibile. Con una durata media di oltre 25.000 ore, garantisce anni di utilizzo senza bisogno di sostituzioni.

Grazie all’offerta a tempo limitato con sconto del 7%, la striscia LED TP-Link Tapo L900 la puoi comprare su Amazon a soli 27,99€, un prezzo vantaggioso per chi cerca un modo divertente ed economico per illuminare la propria casa.