Illumina il tuo giardino e spendi meno in bolletta: la luce solare Topabol è in sconto speciale

Puoi illuminare e proteggere il tuo giardino e la tua casa risparmiando in bolletta con la luce solare con sensore di movimento Topabol. Si adatta a qualsiasi angolo della tua abitazione, anche il più nascosto, grazie al filo lungo 5 metri che unisce 228 LED al pannello solare. Un dettaglio che rende queste luci perfette sia per esterni che interni, come ingressi, vialetti o terrazzi porticati.

E il risparmio sta anche nel prezzo: grazie a una recente promozione di Amazon, puoi acquistare un faretto LED risparmiando il 20% se applichi il coupon disponibile nell'offerta. Tradotto: invece di 19,99€ lo paghi solo 15,99€ e se lo ordini adesso con Prime ti arriva già domani! Potrebbe essere un regalo di San Valentino last minute un po' particolare?

Luce solare con sensore di movimento Topabol per un'illuminazione "green" e conveniente

Perché scegliere proprio questa luce solare? Semplice, perché è facile da montare su qualsiasi parete, resistente, pratica ed ecologica. Grazie al cavo lungo 5 metri puoi installarla facilmente dove vuoi, sia in giardino che in spazi al chiuso. In più, dura a lungo perché realizzata in plastica ABS ad alto impatto ed è dotata di certificazione IP65 che garantisce resistenza all'acqua (non devi preoccuparti né della pioggia né di quando devi irrigare il prato) e all'usura.

Anche la durata della batteria da 2200 mAh non è da sottovalutare, così come il risparmio in bolletta alla fine del mese. Puoi utilizzare il telecomando in dotazione per cambiare facilmente tra le tre modalità di illuminazione disponibili: "modalità di rilevamento forte", "modalità sensore di movimento intelligente" e "modalità crepuscolo all'alba".

Tutte e tre queste opzioni sfruttano il sensore di rilevamento PIR & CDS per segnalare movimenti sospetti fino a quasi 8 metri di distanza, per un angolo di 120 gradi. Un ottimo deterrente contro eventuali intrusi durante le ore notturne, potendo contare anche su 6-10 ore di funzionamento.

Unendo questi vantaggi al prezzo davvero conveniente di appena 15,99€ se si sfrutta il 20% di sconto del coupon, questo divento un acquisto quasi obbligato. Ordinalo oggi stesso per averlo domani a casa tua!