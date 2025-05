Illumina il tuo giardino con le luci solari: prezzo bassissimo su Amazon per poche ore

I faretti solari di OUILA offrono una soluzione completa per chi desidera un’illuminazione esterna efficace e rispettosa dell’ambiente. Proposti attualmente a un costo irrisorio di soli 14,56€, queste lampade combinano tecnologie avanzate e design funzionale per soddisfare diverse esigenze di illuminazione.

Faretti solari a LED di OUILA: il tuo giardino cambierà volto

Un elemento distintivo delle luci OUILA è rappresentato dai 185 LED, che generano una luce bianca fredda da 6500K, ideale per illuminare giardini, vialetti o garage. La versatilità del prodotto è garantita dalle tre modalità operative disponibili. La modalità A combina il controllo della luminosità con l’attivazione tramite sensore di movimento, adattandosi dinamicamente alle necessità. La modalità B si concentra sulla sicurezza, accendendo la luce per 20 secondi al passaggio di persone. Infine, la modalità C offre un’illuminazione continua per tutta la notte, ideale per chi desidera uno spazio esterno sempre ben illuminato.

L’installazione è stata progettata per essere intuitiva e veloce: non sono necessari cablaggi, e il kit include due set di viti per un montaggio sicuro. Una volta posizionate in un’area ben esposta alla luce solare, le lampade operano in modo completamente autonomo, riducendo al minimo l’intervento dell’utente.

La tecnologia integrata in queste lampade è altrettanto degna di nota. I pannelli solari monocristallini laminati in PET assicurano un’efficienza di conversione energetica del 22%, immagazzinando l’energia in una batteria da 2200 mAh. Questo garantisce un’autonomia prolungata, anche in giornate di scarsa esposizione al sole. La certificazione IP65 aggiunge ulteriore valore, rendendo le luci resistenti a pioggia, neve e altre intemperie, per un utilizzo senza preoccupazioni in qualsiasi condizione climatica.

Un altro punto di forza è il sensore di movimento, che offre un angolo di rilevamento di 120° e una portata fino a 8 metri. Questo contribuisce a migliorare la sicurezza degli spazi esterni, rilevando tempestivamente qualsiasi movimento.

Grazie alla loro tecnologia avanzata e al prezzo competitivo, questi faretti a LED a soli 14,56€ sono un’opzione perfetta per migliorare l’efficienza energetica degli spazi esterni.

