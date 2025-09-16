Illumina il tuo giardino con il lampione solare più potente che ci sia: sconto folle del 36%

Quando si tratta di scegliere una soluzione per l’illuminazione esterna che sia al tempo stesso efficiente e attenta all’ambiente, è interessante valutare le proposte che riescono a coniugare risparmio energetico e affidabilità. In questo contesto, il lampione solare JAYNLT Y-3600W, attualmente disponibile a 162,17 euro grazie a uno sconto rispetto al prezzo di listino, si presenta come una delle opzioni più complete tra quelle disponibili oggi sul mercato. Per chi desidera adottare un sistema di illuminazione autonomo e senza impatto sulla bolletta, questo modello rappresenta una scelta che vale la pena considerare.

Efficienza luminosa e autonomia per spazi ampi

Il JAYNLT Y-3600W si distingue per la presenza di 326 LED ad alta efficienza, una caratteristica che consente di raggiungere un’emissione luminosa fino a 300.000 lumen con una temperatura colore di 6500K. Questa combinazione di potenza e tonalità fredda garantisce una copertura efficace su superfici fino a 260 metri quadrati, rendendo il dispositivo adatto per l’illuminazione di aree esterne come cortili, parcheggi, vialetti e spazi pubblici. Il design a tre pannelli, con un angolo di illuminazione di 240°, permette di sfruttare al meglio la diffusione della luce, assicurando uniformità anche in zone particolarmente estese.

Un aspetto che contribuisce a differenziare il lampione solare JAYNLT Y-3600W è la presenza di un sistema di controllo avanzato, gestibile tramite telecomando wireless incluso nella confezione. Le modalità operative selezionabili sono tre: rilevamento del movimento (con luminosità al 30% che passa al 100% al rilevamento di presenze), accensione automatica crepuscolare e illuminazione costante. Questa flessibilità consente di adattare il funzionamento alle esigenze specifiche dell’ambiente, ottimizzando i consumi in base all’utilizzo reale. La possibilità di scegliere tra dieci livelli di intensità aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione, particolarmente utile per bilanciare durata della batteria e necessità di illuminazione.

Alla base delle prestazioni del JAYNLT Y-3600W troviamo una batteria da 30.000 mAh, che assicura un’autonomia superiore alle 22 ore con una sola carica. Il pannello solare in silicio monocristallino, con un tasso di conversione del 25%, permette una ricarica completa in 6-8 ore di esposizione alla luce solare. Per chi desidera unire attenzione all’ambiente e praticità d’uso, questo modello resta un riferimento affidabile nell’ambito dell’illuminazione solare da esterno. Costa 162,17€ con le offerte di Amazon.

