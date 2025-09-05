Illumina il tuo cortile con la lampada solare: prezzo shock per poche ore, prestazioni al top

Una soluzione pratica per illuminare gli spazi esterni senza incidere sui consumi energetici arriva da una proposta che unisce semplicità d’installazione e attenzione alla sostenibilità. Il faretto solare da esterni, ora in offerta a 15,19 euro, si distingue per la capacità di adattarsi a diverse esigenze grazie a una progettazione che mette al centro efficienza e durata nel tempo.
Prezzo vantaggioso e sconto attivo
L’offerta attuale permette di acquistare il dispositivo a un prezzo leggermente ribassato rispetto al listino, con una riduzione del 5%. Una variazione che, pur non rivoluzionando il costo complessivo, rende il prodotto ancora più accessibile a chi desidera migliorare l’illuminazione di giardini, vialetti o terrazzi senza ricorrere a soluzioni complesse o dispendiose.
Un aspetto che merita attenzione è la presenza di quattro modalità di funzionamento: dalla luce costante all’intermittenza, passando per l’attivazione esclusiva al passaggio e la combinazione di luce tenue con intensificazione al rilevamento di movimento.
Al cuore del prodotto si trova una tecnologia pensata per coniugare potenza luminosa e risparmio energetico. Il sistema è composto da 113 LED che garantiscono una diffusione omogenea della luce, supportati da un pannello fotovoltaico collegabile tramite un cavo di 5 metri. Questa configurazione consente di posizionare la lampada anche in aree non direttamente esposte al sole, ampliando le possibilità di utilizzo.
La batteria integrata da 2000mAh assicura una buona autonomia, permettendo al faretto di funzionare per diverse ore senza interruzioni. Il sensore di movimento ottimizza ulteriormente i consumi, attivando l’illuminazione solo in presenza di passaggi, così da ridurre gli sprechi e garantire sicurezza nelle ore serali o notturne.
L’utilizzo dell’energia solare contribuisce a ridurre la dipendenza dalla rete elettrica, offrendo un’opzione concreta per chi desidera adottare soluzioni più sostenibili nella gestione degli spazi esterni. Anche un piccolo intervento come questo può rappresentare un passo verso un approccio più consapevole all’illuminazione domestica, con benefici sia in termini ambientali sia economici. Compra adesso il faretto solare da esterno a soli 15,19 euro, IVA inclusa.