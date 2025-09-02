Illumina il tuo cortile con i fari LED più potenti che ci siano: il bundle da 4 pezzi è in sconto

La scelta di una soluzione solare per l’illuminazione esterna può incidere notevolmente sia sul comfort degli spazi all’aperto sia sui consumi energetici. Un’opzione che negli ultimi mesi si è fatta notare è il kit composto da quattro lampade solari a LED, pensato per rispondere alle esigenze di chi desidera illuminare giardini, cortili e vialetti in modo pratico e senza costi di gestione ricorrenti. Il prezzo attuale, che si attesta intorno ai 28 euro, risulta competitivo soprattutto se si considera la dotazione tecnica e la facilità di installazione.

Illuminazione efficace con tecnologia a LED

Le lampade incluse nel kit si distinguono per la presenza di 185 LED ad alta efficienza per ciascun corpo illuminante, una soluzione che permette di ottenere una luminosità pari a 1000 lumen con una temperatura di colore di 6500K. Questo tipo di luce bianca fredda è ideale per mettere in risalto i dettagli architettonici e aumentare la sicurezza delle aree esterne, anche nelle ore notturne. L’adozione di pannelli solari monocristallini laminati in PET consente di raggiungere un tasso di conversione energetica del 22%, valore superiore alla media delle proposte attualmente in commercio. Ciò si traduce in una ricarica efficace anche in giornate non particolarmente soleggiate, garantendo una buona autonomia di funzionamento.

Uno degli aspetti che contribuisce a rendere interessante questo sistema di illuminazione riguarda la versatilità delle modalità di funzionamento. Il kit offre infatti tre opzioni selezionabili:

Modalità intelligente : la lampada resta accesa a bassa intensità durante la notte e aumenta la luminosità per 20 secondi al rilevamento di movimento;

: la lampada resta accesa a bassa intensità durante la notte e aumenta la luminosità per 20 secondi al rilevamento di movimento; Modalità sicurezza : l’illuminazione si attiva esclusivamente al passaggio di persone o animali, mantenendosi accesa per 20 secondi;

: l’illuminazione si attiva esclusivamente al passaggio di persone o animali, mantenendosi accesa per 20 secondi; Modalità continua: la luce rimane accesa per tutta la durata della notte, senza interruzioni.

Il sensore di movimento integrato rappresenta un altro elemento di rilievo: copre un angolo di 120° e rileva movimenti in un raggio compreso tra 5 e 8 metri. In questo modo, la risposta alle presenze notturne risulta tempestiva e contribuisce a ridurre i consumi energetici. Dal punto di vista pratico, il montaggio delle lampade non richiede particolari competenze tecniche: è sufficiente utilizzare le viti di espansione incluse nella confezione per fissare i dispositivi alle superfici desiderate, senza la necessità di collegamenti elettrici o cablaggi.

La confezione comprende quattro lampade, otto set di viti per il fissaggio e un manuale d’uso dettagliato, utile per una rapida messa in funzione. L’alimentazione completamente autonoma, affidata all’energia solare, permette di evitare qualsiasi spesa aggiuntiva legata al consumo di energia elettrica. Il bundle costa solo 28,49 euro su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.