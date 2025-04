Illumina i tuoi spazi esterni con le luci solari LED Kolpop: ora in offerta LAMPO

Illuminazione per esterni ad alta efficienza, sicura ed ecologica: ecco la proposta Kolpop e delle sue luci solari LED, attualmente disponibili al prezzo competitivo di 17,14 euro su Amazon grazie a un'offerta a tempo. Una soluzione che combina tecnologia avanzata e sostenibilità, pensata per chi desidera valorizzare spazi esterni come giardini o terrazze senza incrementare i consumi energetici.

Illumini i tuoi esterni e risparmi in bolletta

Ogni confezione include tre unità, ciascuna dotata di 140 LED ad alta luminosità, capaci di illuminare aree fino a 30 metri quadrati. Un aspetto interessante è il sistema di rilevamento del movimento basato su sensore PIR, in grado di percepire movimenti fino a 6 metri con un angolo di 120°. L’illuminazione si diffonde con un ampio angolo di 270°, garantendo una copertura uniforme ed efficace.​​​​​​

Un altro punto di forza è l’efficienza energetica. Grazie ai pannelli solari in silicio policristallino, l’energia solare viene convertita con un’efficienza compresa tra il 20% e il 22%, accumulata durante il giorno per alimentare le luci di notte. Questo sistema riduce sia i costi in bolletta che l’impatto ambientale.

Le lampade Kolpop offrono tre modalità operative per adattarsi a diverse esigenze:

Illuminazione costante notturna con spegnimento automatico diurno;

Luminosità ridotta che aumenta al rilevamento di movimento;

Accensione esclusiva al rilevamento di movimento.

I materiali in ABS di alta qualità, combinati con la certificazione IP65, garantiscono resistenza agli agenti atmosferici, rendendo queste lampade ideali per un utilizzo esterno duraturo. Inoltre, l’installazione è semplice e non richiede cavi, grazie al kit di montaggio incluso. Per un’illuminazione ottimale, si consiglia di posizionarle a un’altezza compresa tra 2 e 4 metri.

Il design moderno e la luce bianca fredda si integrano facilmente in qualsiasi contesto esterno, valorizzando l’estetica degli spazi. A tutto questo si aggiunge un prezzo accessibile, che rende il prodotto un’opzione interessante per chi desidera combinare praticità e stile.

Scopri tutti i dettagli di queste luci solari LED di Kolpop e inizia a illuminare i tuoi spazi esterni in modo ecologico e conveniente a prezzo davvero irrisorio: soltanto 17,14 euro per tre faretti, grazie all'offerta a tempo Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.