Illumina gli spazi esterni senza sprecare energia: quattro fari LED a prezzo stracciato (-52%)

Non importa se sia estate o inverno, l'illuminazione esterna è sempre un elemento fondamentale non solo per motivi di sicurezza, ma anche per creare un’atmosfera accogliente e funzionale negli spazi all’aperto. Tra le soluzioni più apprezzate e sostenibili c’è il faro LED esterno con pannello solare di OUILA, una proposta moderna e completa che unisce potenza, efficienza energetica e semplicità d’uso. Questo set da quattro pezzi con 185 LED ciascuno è un alleato eccellente per chi desidera illuminare giardini, vialetti o cortili, senza complicazioni e con un occhio attento all’ambiente. Il prezzo? Solo 24,22€, grazie allo sconto odierno del 52% attivo su Amazon.

Sicurezza e risparmio energetico con il kit con quattro fari LED con pannello solare

Queste lampade solari si distinguono innanzitutto per le performance, visto che garantiscono una luce potente a 6500K, perfetta per chi predilige il bianco freddo. Il cuore del sistema è il pannello solare monocristallino laminato in PET, progettato per massimizzare l’assorbimento solare. Con un tasso di conversione energetica del 22%, riesce a trasformare con grande efficacia la luce del sole in energia elettrica, assicurando un’illuminazione prolungata e continua durante le ore notturne.

Questo faro LED punta molto anche sulla versatilità, grazie alle tre modalità di funzionamento che permettono di adattare la luce a diverse esigenze. C’è la modalità smart che mantiene la luce soffusa per tutta la notte e si intensifica per 20 secondi al passaggio di una persona; la modalità “luce di sicurezza”, che attiva l’illuminazione solo in presenza di movimento, ideale per risparmiare energia; e infine la modalità “luce continua”, per chi preferisce un’illuminazione costante dall’imbrunire all’alba.

Per quanto riguarda il sensore di movimento, questo è altamente sensibile, con un raggio di rilevamento che copre fino a 8 metri con un angolo di 120°. Ciò permette una risposta rapida e precisa ai movimenti notturni, garantendo sicurezza senza però sprecare inutilmente energia.

Dal punto di vista pratico, queste luci sono estremamente facili da installare. Nessun cavo, nessuna complicazione: basta fissarle in un punto ben esposto al sole con le viti fornite e il gioco è fatto. Inoltre, grazie alla certificazione IP65, sono completamente impermeabili, resistenti alla pioggia e alla neve, e non temono la ruggine. Approfitta dello sconto del 52% e acquista il kit su Amazon a soli 24,22€.