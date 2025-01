Illumina fino a 21 metri con la mini torcia OLIGHT: magnetica, resistente e ricaricabile

La torcia portachiavi OLIGHT Mini 2 è un gadget sorprendentemente potente, ideale per chi cerca un articolo pratico, robusto e che faccia luce nei momenti in cui serve di più. Con un prezzo esclusivo di 19,16 euro per gli iscritti al programma Amazon Prime.

Potenza luminosa in un formato mini con la torcia portachiavi OLIGHT Mini 2

Nonostante le dimensioni ridotte, la OLIGHT Mini 2 offre un fascio luminoso che copre fino a 21 metri, perfetto per attività all’aperto, riparazioni, emergenze o semplicemente per illuminare il buio in modo rapido. È la compagna ideale per le escursioni, per il campeggio o per un classico utilizzo quotidiano.

La base magnetica integrata consente di posizionare la torcia su superfici metalliche, lasciando le mani libere per lavorare o esplorare. La ricarica USB-A la rende facile da ricaricare ovunque, senza bisogno di batterie tradizionali, rendendola una scelta pratica ed ecologica.

Certificata IPX6, la torcia è progettata per resistere all'acqua e agli urti, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili. È costruita con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti.

Con un peso ridotto al minimo e un design compatto, la OLIGHT Mini 2 la puoi portare ovunque e inserire in qualsiasi posto, anche al tuo portachiavi, nello zaino o in tasca. Ha una finitura verde elegante ed è molto resistente così la troverai non solo funzionale, ma anche esteticamente piacevole.

A soli 19,16 euro per i membri Prime, si tratta di un set dall’eccellente rapporto qualità-prezzo. Costa pochissimo, è in offerta per poche ore e c’è anche la spedizione rapida e immediata con il servizio di Amazon, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.