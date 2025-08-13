Illumina e rinfresca: il ventilatore da soffitto ti salva dal caldo (ed è scontato del 15%)

Stanco del solito ventilatore da tavolo, a piantana o a torre? Prova il ventilatore da soffitto Airwit: questo modello non solo raffresca l’ambiente, ma permette anche di ritrarre le pale per trasformarsi in un lampadario, grazie all’illuminazione LED integrata. Oggi è in offerta su Amazon con un ottimo sconto lampo del 15%: acquistalo al prezzo di 94,04 euro.

Un design che si adatta agli spazi e alle esigenze quotidiane

La particolarità principale di questo modello risiede nelle pale retrattili, una soluzione che consente al ventilatore di passare inosservato quando non in funzione, mantenendo l’ambiente ordinato e privo di elementi visivi ingombranti. Il meccanismo automatico di apertura e chiusura delle pale è stato pensato per chi cerca una soluzione capace di coniugare estetica e praticità.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il motore DC ultra-silenzioso, che si distingue per un livello di rumorosità inferiore ai 30 decibel anche alla massima velocità. Questo dettaglio consente di utilizzare il dispositivo in qualsiasi ambiente della casa, dalla zona notte allo studio, senza il rischio di interferire con le attività quotidiane o con il riposo. La durabilità del motore, che supera le 15.000 ore di funzionamento, rappresenta un ulteriore elemento di affidabilità, rendendo il ventilatore un investimento pensato per durare nel tempo.

Un altro punto di forza è la funzione di inversione del flusso d’aria, che permette di adattare l’utilizzo del ventilatore alle diverse stagioni. Nei mesi estivi, il dispositivo genera una corrente discendente che rinfresca l’ambiente, mentre in inverno, invertendo la rotazione, contribuisce a ridistribuire l’aria calda accumulata nella parte alta della stanza.

Il sistema di illuminazione a LED, integrato nella struttura del ventilatore, offre tre temperature di colore selezionabili (3000K, 4000K e 6500K). Con una potenza luminosa di 4600 lumen, il dispositivo garantisce un’illuminazione efficace anche in ambienti di ampie dimensioni.

Dal punto di vista delle prestazioni, il ventilatore Airwit si distingue per un flusso d’aria di 4000 CMF, una velocità massima di 250 RPM e una circolazione di 90 metri al minuto, mantenendo un consumo energetico contenuto a 69 watt. Il telecomando in dotazione consente di scegliere tra sei velocità diverse e di regolare l’intensità della luce.

L’installazione del ventilatore è stata pensata per essere accessibile anche a chi non ha particolari competenze tecniche: nella confezione sono inclusi due tubi di sospensione regolabili (da 10 e 20 cm) e tutti i componenti necessari. A completare l’offerta, è previsto un anno di assistenza con sostituzione gratuita dei componenti eventualmente danneggiati e supporto tecnico dedicato.

Per chi è alla ricerca di una soluzione che unisca funzionalità avanzate, efficienza energetica e un design contemporaneo, il ventilatore Airwit con pale retrattili e illuminazione LED si presenta come una scelta interessante, che si adatta a ogni stagione. Acquistalo ora con uno sconto del 15%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.