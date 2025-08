Il videocitofono smart ultra sicuro in offertissima: AI e tante funzioni al 38% di sconto

La sicurezza di casa passa anche dal campanello. Come? grazie al videocitofono Tapo di TP-Link, un piccolo dispositivo smart che ti permette di tenere sempre sotto controllo chi si trova davanti alla porta di casa, anche di notte. Oggi è disponibile a 49,99 euro su Amazon, in offerta lampo con un ottimo sconto del 38%.

Immagini nitide e visione notturna a colori

Uno degli aspetti che colpisce maggiormente di questo videocitofono è la risoluzione 2K (2560×1440p), che consente di riconoscere facilmente i volti e i dettagli anche in condizioni di luce variabile. Non si tratta solo di una questione di qualità visiva: la possibilità di contare su una visione nitida diventa fondamentale per identificare i visitatori e per gestire tutto al meglio. A questo si aggiunge la funzione Full Color Night Vision con spotlight integrato, che garantisce riprese a colori fino a una distanza di 6 metri anche di notte. Un elemento che, soprattutto per chi vive in contesti poco illuminati, può davvero fare la differenza nella quotidianità.

La progettazione del videocitofono si distingue anche per l’attenzione alla copertura dell’area d’ingresso. Grazie a un angolo di visuale di 160°, permette di monitorare con efficacia non solo chi si trova davanti alla porta, ma anche ciò che avviene lateralmente. In poche parole, sarà come avere due dispositivi in uno: oltre al videocitofono smart, anche una piccola telecamera di sicurezza che controlla 24 ore su 24 i dintorni di casa.

Non meno rilevante è la presenza di funzioni di intelligenza artificiale che consentono al dispositivo di riconoscere le persone e inviare notifiche selettive. In questo modo si riduce sensibilmente il rischio di falsi allarmi dovuti, ad esempio, al passaggio di animali o al movimento di oggetti mossi dal vento.

Un altro punto di forza è rappresentato dalla batteria integrata da 6400 mAh, che offre fino a 6 mesi di autonomia, limitando la necessità di ricariche frequenti. L’installazione risulta intuitiva e adatta anche a chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia: nella confezione si trova tutto il necessario, dalla staffa alle viti, dal cavo USB all’adesivo 3M, senza dimenticare il cuneo orizzontale e il campanello Chime. La certificazione IP65 garantisce inoltre una buona resistenza agli agenti atmosferici.

Le registrazioni possono essere archiviate localmente su scheda microSD fino a 512 GB oppure salvate sul cloud tramite il servizio Tapo Care. Il dispositivo è anche smart: l’integrazione con Amazon Alexa consente di ricevere notifiche e visualizzare le immagini direttamente su smartphone o tablet, per una gestione ancora più immediata e centralizzata della sicurezza domestica.

Concludono la connettività Wi-Fi e la presenza di audio bidirezionale, per comunicare in tempo reale con i visitatori anche quando si è fuori casa. Per chi cerca un equilibrio tra tecnologia, praticità e prezzo, questo videocitofono Tapo di TP-Link rappresenta una proposta da valutare con attenzione, anche in virtù dell’offerta in corso: acquistalo ora su Amazon al 38% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.