Il ventilatore fa troppo rumore? Questo è silenziosissimo e anche in offerta: 15% di sconto

Stanco del caldo intenso? Rinfresca casa tua con questo ventilatore a colonna firmato Dreo: un ottimo compromesso tra prestazioni, comfort e silenziosità, grazie alla rumorosità contenuta rispetto ad altri dispositivi della concorrenza. Al momento è possibile acquistarlo in offerta a 76,49 euro, con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Un alleato affidabile per le giornate più calde

Il punto di forza di questo modello risiede senza dubbio nella potenza silenziosa. Il motore di ultima generazione permette al ventilatore di raggiungere una velocità del flusso d’aria pari a 7,6 metri al secondo, garantendo un raffrescamento rapido e uniforme degli ambienti. Un aspetto che fa la differenza nelle ore più calde, quando la necessità di abbassare la temperatura si accompagna al desiderio di mantenere un’atmosfera tranquilla. Con una rumorosità contenuta a soli 28 decibel in modalità notturna, il ventilatore è pensato per chi non vuole rinunciare al comfort del riposo anche durante le notti estive più afose.

Uno degli elementi che contribuiscono a rendere questo ventilatore a torre particolarmente versatile è la presenza di quattro modalità operative: normale, naturale, sonno e automatica. A queste si aggiungono quattro livelli di velocità selezionabili, che consentono di adattare il funzionamento del dispositivo alle diverse esigenze della giornata. La gestione delle impostazioni avviene in modo intuitivo sia tramite il pannello di controllo integrato sia grazie al telecomando fornito in dotazione.

Il ventilatore si inserisce con discrezione in ogni ambiente domestico grazie alle sue dimensioni contenute. Il design a colonna non solo ottimizza lo spazio, ma si integra facilmente con diversi stili di arredamento. Tra le funzionalità pensate per migliorare l’esperienza d’uso si trovano il display LED e il timer programmabile fino a 8 ore.

Non meno importante è l’attenzione dedicata alla sicurezza: la presenza di una griglia anti-inceppamento, una spina protetta e un circuito integrato rende il dispositivo adatto anche in presenza di bambini o animali domestici. La manutenzione periodica è resa ancora più semplice grazie alla griglia posteriore rimovibile, che facilita le operazioni di pulizia e contribuisce a mantenere nel tempo l’efficienza del prodotto.

Con un consumo di 42 watt, il ventilatore Dreo si colloca tra le soluzioni attente all’efficienza energetica. L’oscillazione a 90 gradi consente inoltre di distribuire il flusso d’aria in modo uniforme, contribuendo a un raffrescamento più efficace e omogeneo.

Per combattere il gran caldo, senza però rinunciare alla silenziosità, questo ventilatore firmato Dreo è l’ideale: non perdertelo scontato del 15% su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.