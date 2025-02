Il tuo nuovo smartwatch costa pochissimo: Amazfit Active ha Alexa integrata e una batteria che dura tantissimo

Se cerchi un orologio intelligente completo di tutto, elegante, dotato di funzioni avanzate per la salute e il fitness, e che, al contempo, costi pochissimo, l’Amazfit Active è la scelta perfetta per le tue esigenze. Con il GPS integrato, il coach AI per l’allenamento, il monitoraggio della salute 24/7, il supporto alle chiamate via Bluetooth e un display AMOLED di alta qualità, offre tutto ciò che serve per migliorare la tua routine sportiva e il tuo benessere quotidiano. Oggi su Amazon è disponibile a soli 99,90€, con il 9% di sconto, un’ottima occasione per chi vuole uno smartwatch completo e avanzato a un prezzo competitivo.

Amazfit Active: lo smartwatch perfetto per fitness e benessere, ora in offerta su Amazon

Il display AMOLED da 42 mm offre colori vividi, alta definizione e un’ottima visibilità anche all’aperto, perfetto per tenere sotto controllo notifiche, parametri di allenamento e dati di salute in ogni momento.

Grazie all’AI Fitness Exercise Coach Zepp Coach, Amazfit Active analizza la tua attività fisica e ti suggerisce allenamenti personalizzati in base alla tua condizione fisica. La funzione Readiness valuta il tuo recupero giornaliero, indicandoti quando è il momento migliore per allenarti o riposarti.

Lo smartwatch può fare e ricevere telefonate via Bluetooth, permettendoti di rispondere direttamente dal polso senza dover prendere il telefono. Inoltre, grazie ad Alexa integrata, puoi gestire comandi vocali, controllare dispositivi smart home e ottenere informazioni in tempo reale. Il GPS integrato garantisce tracciamento accurato di percorsi e distanze durante le attività all’aperto, perfetto per chi pratica corsa, ciclismo o trekking.

Monitora la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno e stress, fornendo dati precisi per aiutarti a migliorare il tuo benessere quotidiano.

Con un utilizzo standard, la batteria dura fino a 14 giorni, così non dovrai ricaricarlo frequentemente e potrai usarlo senza pensieri anche quando sei in viaggio.

Amazfit Active è uno smartwatch elegante, potente e perfetto per chi vuole migliorare la propria attività fisica e il proprio benessere. Grazie allo sconto del 9% su Amazon, oggi lo puoi acquistare a soli 99,90€; si tratta di un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di un orologio intelligente completo e affidabile ma che costa pochissimo.