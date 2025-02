Il tuo nuovo mini PC per il lavoro, lo studio e la produttività: è di NiPoGi, è potentissimo e lo paghi meno di 210€ su Amazon

Il NiPoGi Mini PC E1 è un computer compatto e potente, perfetto per ufficio, lavoro da remoto e intrattenimento multimediale. Presenta il processore Twin Lake N150 fino a 3,6 GHz (superiore al N100), ha ben 16GB di RAM e un SSD da 512GB, per prestazioni fluide e affidabili per multitasking e attività quotidiane e in ogni contesto. Il supporto per doppio display 4K a 60Hz, la connettività Wi-Fi dual-band 2.4G/5G, HDMI 2.0 + DP 1.4 e Bluetooth 4.2, lo rendono un’ottima scelta per chi cerca potenza e versatilità in un formato compatto. Oggi su Amazon lo trovi a soli 208,05€, con il 5% di sconto, un’opportunità perfetta per chi desidera un mini PC efficiente e accessibile.

NiPoGi Mini PC E1: potenza compatta con Twin Lake N150, 16GB RAM e 512GB SSD, ora in offerta su Amazon

Il processore Twin Lake N150, con una frequenza massima di 3,6 GHz, è più veloce del popolare N100, garantendo prestazioni migliori per navigazione, lavoro d’ufficio e streaming in alta definizione.

Con 16 GB di RAM DDR4, il multitasking è fluido, mentre il veloce SSD da 512 GB M.2 garantisce sempre avvii rapidi e caricamenti immediati di software e file.

Con le porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, è possibile collegare due monitor contemporaneamente con risoluzione 4K UHD a 60Hz, mentre il Wi-Fi dual-band 2.4G/5G promette una connessione stabile e veloce (a patto che ci sia una rete adeguata), mentre il Bluetooth 4.2 permette di collegare periferiche wireless come tastiere, mouse e cuffie.

Il design compatto permette di posizionarlo ovunque senza ingombri, mentre il sistema di raffreddamento efficiente mantiene temperature basse e riduce i rumori.

Il NiPoGi Mini PC E1 è la soluzione ideale per chi cerca un computer compatto, veloce e versatile, perfetto per ufficio, casa e intrattenimento multimediale. Corri a comprarlo su Amazon; lo paghi soltanto 208,05€, con il 5% di sconto.