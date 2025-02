Il tuo nuovo laptop per l’università: ACEMAGIC da 15,6”, perfetto per lo studio e il lavoro creativo, lo acquisti con il doppio sconto su Amazon

Il laptop di ACEMAGIC è un notebook perfetto per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante a un prezzo accessibile. Equipaggiato con processore Intel Twin Lake-N150, 16 GB di RAM e un veloce SSD da 512GB, garantisce reattività e fluidità in ogni utilizzo, sia per il lavoro che per lo studio o l’intrattenimento.

La struttura in guscio metallico conferisce al dispositivo un aspetto premium e una maggiore resistenza, mentre la tastiera italiana assicura un’esperienza di digitazione confortevole. Connettività avanzata con Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Type-C, USB 3.2 e HDMI, questo PC è pronto per soddisfare ogni esigenza di produttività e multimedialità.

Corri ad acquistarlo su Amazon al prezzo speciale di soli 349,99€, con il 5% di sconto e un ulteriore coupon del 5% applicabile al checkout; si tratta di un’occasione imperdibile per chi desidera un computer portatile versatile e affidabile.

Il tuo nuovo laptop per lo studio e il lavoro: oggi è un best buy senza paragoni a soli 349,99€

Il processore Intel Twin Lake-N150 è progettato per offrire un ottimo equilibrio tra efficienza energetica e potenza di calcolo, garantendo prestazioni fluide per attività quotidiane come navigazione web, gestione documenti, streaming e multitasking leggero.

I 16 GB di RAM permettono di gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti, rendendo questo laptop perfetto per chi lavora in mobilità o per studenti che necessitano di un dispositivo reattivo e affidabile. L’SSD da 512 GB assicura tempi di avvio ridotti e una rapida apertura di programmi e file, migliorando sensibilmente l’esperienza d’uso rispetto ai tradizionali hard disk meccanici. Con questa capacità di archiviazione, avrai spazio a sufficienza per documenti, foto, video e software, senza la necessità di un’unità esterna.

Dispone di un design elegante e resistente, con una scocca in metallo che non solo ne aumenta la durabilità, ma lo rende anche esteticamente premium. La tastiera ha il layout italiano e sul frame laterale troviamo una connettività completa, con porte Type-C, USB 3.2 e HDMI, garantendo compatibilità con periferiche e dispositivi esterni come monitor, proiettori e hard disk.

Il Wi-Fi stabile e il Bluetooth 5.0 permettono di godere di una connessione rapida ed efficiente, così lo potrai utilizzare per videoconferenze, per vedere contenuti in streaming e non solo.

Lo paghi pochissimo grazie allo sconto del 5% su Amazon, ma non finisce qui. Al prezzo di 349,99€ dovrai togliere un ulteriore 5% con il coupon che si applica al checkout. Cosa aspetti? Acquistalo subito, avrai le spese di spedizione incluse.