Il tuo migliore amico per misurazioni tecniche: il Multimetro Kaiweets è in super sconto con il coupon

Che tu stia lavorando su un impianto elettrico, controllando un circuito o testando un elettrodomestico sospetto, il multimetro KAIWEETS HT118E è lo strumento che non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi: oggi ti costa solamente 35,67€ grazie allo sconto del 36% e al coupon del 20% che devi ricordarti di applicare in pagina.

Non un giocattolino da principiante, ma un tester TRMS professionale, preciso e completo, con 20.000 conteggi, funzione auto-gamma, e misurazioni affidabili per corrente, tensione, resistenza, temperatura e tanto altro.

Precisione professionale in un tester super smart

Il cuore di questo strumento è la sua tecnologia TRMS (True RMS), che garantisce misurazioni estremamente precise anche su segnali non sinusoidali, perfetto per ambienti industriali, elettronici e domestici. Con 20.000 conteggi, il display VA retroilluminato ti mostra anche le più piccole variazioni, il che lo rende l’alleato ideale per lavori che richiedono accuratezza millimetrica. Il prodotto non si ferma a misurare tensione e corrente: è un vero coltellino svizzero dell'elettricità, capace di testare tensione, corrente, resistenza, temperatura e molto altro.

Il tutto con protezione da sovraccarico e un avviso acustico e visivo quando serve maggiore attenzione. Il design è antiscivolo, la scocca è robusta e ben costruita, e l’interfaccia è chiara anche per chi non è un esperto. La funzione auto-ranging ti fa risparmiare tempo: seleziona in automatico il valore corretto senza doverlo impostare tu.

E poi c'è il supporto pieghevole sul retro, per usarlo a mani libere, e l'utile luce di lavoro integrata, perfetta per operare anche in ambienti poco illuminati.

