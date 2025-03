Il tuo giardino è troppo buio? Illuminalo con questi faretti solari: 3 pezzi a soli 23,85€ su Amazon!

Al tuo giardino manca qualcosa? Forse quello che serve è solo una migliore illuminazione: prova con i faretti solari da esterno di LOTMOS.

Grazie a 72 LED molto potenti e una batteria da 1500 mAh, funzionano senza problemi per 8-30 ore in base alle tre modalità di luminosità disponibili: luce bassa con durata fino a 30 ore, luce media (16 ore) e luce alta (8 ore, quindi in media per tutta la notte). E si spengono e accendono automaticamente in base al ciclo notte/giorno con i sensori di luce integrati.

E c'è una buona notizia: su Amazon ora puoi acquistarne 3 pezzi in offerta a soli 23,85€. Praticamente il 24% in meno rispetto al prezzo medio con lo sconto extra a tempo del 5%. Un affare!

Addio a zone d'ombra in giardino con questi faretti solari in offerta su Amazon

Questi faretti sono più luminosi e durano mediamente più a lungo di altri prodotti simili. Un'efficienza garantita da pannelli solari in silicio policristallino, per un tasso di conversione dell'energia che sfiora tranquillamente il 20%. Basta posizionarle sotto la luce diretta del sole per assicurarsi che durino tutta la notte! I 72 LED e la batteria da 1500 mAh si occuperanno del resto.

Rispetto alla durata, questa varia tra le 8 e le 30 ore in base alla modalità di luminosità impostata: bassa, media e alta (quest'ultima comunque è sufficiente per tutta la notte, restando accesa per 8 ore). E poi non devi preoccuparti di pioggia, ondate di calore o altri fenomeni meteorologici estremi: questi faretti solari sono certificati IP67 per la massima resistenza all'usura e alle intemperie.

Vanno quindi bene in giardino, cortile, patio o per creare vialetti scenografici. Anche perché l'installazione è semplicissima: basta inserirlo nell'erba con i picchetti o inchiodarlo al muro dove ti è più comodo.

Non farti scappare la promo in corso: con l'offerta attuale su Amazon 3 faretti solari sono tuoi ad appena 23,85€ al posto del prezzo medio di 31,39€. Meglio approfittarne prima che sia troppo tardi!