Il tuo alleato in cucina: roner WiFi con controllo preciso e app integrata, oggi in promozione

INKBIRD WiFi Sous Vide ISV-101W si distingue come una soluzione innovativa per chi desidera avvicinarsi alla cottura sous vide con risultati di precisione professionale. Disponibile al prezzo speciale di 88,81€ grazie allo sconto del 15% e al coupon del 5% (con relativo codice promozionale) questo dispositivo combina funzionalità avanzate e un design moderno, rendendolo un'opzione interessante per le cucine domestiche.

Con una potenza di 1000 watt e una capacità fino a 15 litri, il dispositivo garantisce una cottura uniforme e controllata. Il vero punto di forza è la connettività WiFi a 2,4 GHz, che consente di gestire ogni aspetto della cottura tramite l'app INKBIRD. L'applicazione non solo permette un controllo remoto, ma include anche menu preimpostati certificati USDA, personalizzabili in base alle proprie esigenze. Una funzione particolarmente utile è il preallarme di fine cottura, progettato per evitare il rischio di sovracottura dovuto al calore residuo.

Dal punto di vista dell'usabilità, l'INKBIRD ISV-101W offre un'interfaccia utente intuitiva. Lo schermo TFT, caratterizzato da un ampio angolo di visione, mostra chiaramente tutti i parametri di cottura, mentre la pratica manopola rotante semplifica le regolazioni. Tutte le impostazioni possono essere sincronizzate con l'app mobile, centralizzando la gestione del dispositivo.

Un altro elemento distintivo è la precisione del controllo della temperatura, con una variazione massima di soli 0,1°C, resa possibile grazie al sistema di calibrazione integrato. Il range operativo, che va da 0 a 90°C, soddisfa una vasta gamma di esigenze culinarie, mentre il sistema di spegnimento automatico garantisce un utilizzo in sicurezza anche in caso di anomalie.

Il design non è da meno: il corpo bianco latte con dettagli dorati si integra facilmente in qualsiasi cucina, offrendo un tocco di eleganza. Inoltre, il sistema di riscaldamento a circolazione 3D assicura una distribuzione uniforme del calore, preservando sapori e consistenze degli alimenti. Questo approccio garantisce risultati che soddisfano anche i palati più esigenti.

