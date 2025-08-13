Il tuo aiutante robot per le pulizie di casa: aspira, lava e spazza con un maxi sconto Amazon

Una combinazione di funzionalità avanzate e praticità d’uso: questo è il robot aspirapolvere e lavapavimenti Vexilar W7, un aiuto concreto per le tue pulizie domestiche. Disponibile su Amazon al prezzo di 106,99 euro, offre uno sconto del ben 24% sul prezzo di listino.

Potenza di aspirazione e autonomia per una pulizia efficace

Il robot offre una potenza di aspirazione di 4000Pa, superiore rispetto a molti modelli di fascia simile: questa caratteristica permette di rimuovere con facilità polvere, peli di animali e residui più ostinati in un’unica passata. Il robot è supportato da una batteria che garantisce fino a 120 minuti di autonomia, sufficiente per coprire superfici fino a 120 metri quadrati senza interruzioni. Quando la carica scende sotto il 15%, il dispositivo ritorna automaticamente alla base di ricarica.

Il robot Vexilar W7 integra una pratica funzione 2-in-1, combinando l’aspirazione alla possibilità di lavare i pavimenti in un unico passaggio. Il serbatoio dell’acqua elettrico, con una capacità di 250 ml, consente di regolare il flusso su tre livelli differenti tramite app o telecomando, adattandosi sia a superfici delicate come il parquet sia a piastrelle che richiedono una pulizia più intensa. In questo modo si elimina la necessità di passare il mocio manualmente, con un risparmio di tempo che può fare la differenza.

Tra i punti di forza spicca la compatibilità con i principali assistenti vocali: Alexa, Google Home, Siri e IFTTT. Grazie a questa integrazione, è possibile avviare la pulizia semplicemente con un comando vocale, come ad esempio “Alexa, pulisci la cucina”. In alternativa, tutte le impostazioni – dalla programmazione degli orari alla scelta delle modalità di pulizia – possono essere gestite tramite app, che offre notifiche e assistenza in lingua italiana. Per chi preferisce metodi più tradizionali, è incluso anche un telecomando dedicato.

Questo robot è dotato di sei sensori laser e di un design ultra sottile, con un’altezza di soli 7,3 cm. Ciò consente al robot di evitare ostacoli come cavi, giocattoli e scale, riducendo al minimo il rischio di urti o cadute accidentali. Il sistema di riconoscimento dei tappeti permette al robot di aumentare automaticamente la potenza di aspirazione quando necessario, mentre il dual brush system con due spazzole in gomma rotanti contribuisce a sollevare lo sporco più nascosto, evitando aggrovigliamenti con capelli o peli di animali domestici.

Le modalità di pulizia disponibili includono la funzione automatica per la routine quotidiana, la pulizia dei bordi per rimuovere lo sporco lungo le pareti e la modalità spot per affrontare macchie particolarmente ostinate. Il funzionamento silenzioso e la compatibilità con reti Wi-Fi a 2,4 GHz ne facilitano l’integrazione in qualsiasi ambiente domestico. Da segnalare anche la facilità di manutenzione: le spazzole sono lavabili in lavastoviglie.

All’interno della confezione si trovano il robot, quattro spazzole laterali, due filtri HEPA, un serbatoio combinato per acqua e polvere, telecomando, base di ricarica, mop, due panni e manuale utente. Una dotazione completa che permette di iniziare subito a sfruttare tutte le funzionalità offerte dal dispositivo.

Il robot aspirapolvere Vexilar diventerà il tuo nuovo aiutante nella pulizia della casa: grazie al sistema in grado sia di pulire dalla polvere, che di lavare a terra, unito ai comandi vocali smart, è senza dubbi un dispositivo immancabile in ogni casa moderna. Acquistalo con il 24% di sconto su Amazon.

