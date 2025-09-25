Il top dell’igiene orale: spazzolino Oral-B iO 3 a meno di metà prezzo (con accessori inclusi)

Se per te l’igiene orale viene al primo posto, questa promozione Amazon è da non perdere: lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è in offerta a 59,99 euro con uno sconto del 56% sul prezzo di listino. Oral-B iO 3 è uno spazzolino elettrico con tecnologia magnetica iO, progettata per garantire una pulizia profonda e delicata. Il bundle, inoltre, include accessori utili per chi vuole mantenere una completa routine di igiene dentale a casa così come in viaggio.

Il top per la tua igiene orale: Oral-B iO 3

Grazie alla promozione Amazon in corso, potrai accedere a un set completo a meno di 60 euro. Il bundle proposto include: spazzolino elettrico Oral-B iO 3 di colore nero, testina di ricambio, custodia rigida per il trasporto e dentifricio Oral-B Advanced Protezione Gengive.

Il cuore del prodotto è rappresentato dalla tecnologia magnetica iO, sviluppata per offrire una pulizia profonda ma delicata. Il movimento controllato delle setole permette di rimuovere la placca in modo più efficace rispetto ai modelli manuali, con un’attenzione particolare alla protezione delle gengive.

La presenza del sensore di pressione è un dettaglio che può fare la differenza: segnala in tempo reale se si sta esercitando troppa forza, aiutando così a evitare danni a smalto e gengive. Oral-B iO 3 offre tre modalità di pulizia: pulizia quotidiana, denti sensibili e sbiancante. La batteria integrata, inoltre, assicura un’autonomia di diversi giorni con una sola ricarica.

Tra gli accessori inclusi, particolarmente apprezzata è la custodia rigida che consente di trasportare lo spazzolino in modo sicuro e igienico, senza rischiare di danneggiarlo, anche in viaggio. La testina di ricambio, anch’essa inclusa, va sostituita invece ogni tre mesi.

Innovazione tecnologica e praticità d’uso sono alla base dello spazzolino elettrico Oral-B iO 3, che è disponibile oggi su Amazon in un bundle esclusivo ricco di accessori extra. Acquistalo ora con uno sconto del 56%.

