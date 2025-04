Il tegame versatile per eccellenza: Lagostina in offerta FLASH al 10% di sconto

Il tegame Lagostina da 26 cm è una combinazione unica di qualità costruttiva, funzionalità avanzate e design accattivante. Disponibile a un prezzo promozionale di 29,99 euro, con uno sconto del 10% grazie all’offerta a tempo, è un’opzione interessante per chi desidera rinnovare l’attrezzatura della propria cucina senza compromessi.

Puoi usarlo ovunque, anche su piani a induzione e in forno

Realizzato in alluminio, con un elegante rivestimento esterno rosso, questo tegame non è solo un elemento funzionale, ma anche un complemento d’arredo per la cucina. Il rivestimento interno Titanium Easy, arricchito con particelle di titanio, garantisce una resistenza superiore ai graffi, consentendo di cucinare senza aggiunta di grassi. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto a chi adotta uno stile alimentare sano ed equilibrato.

Tra le innovazioni più interessanti, spicca il sistema Thermo-Signal, un indicatore visivo che cambia colore quando la padella raggiunge la temperatura ottimale per la cottura. Questa funzione non solo semplifica l’uso quotidiano, ma assicura risultati uniformi e professionali in ogni preparazione.

Il tegame è progettato per adattarsi a ogni tipo di piano cottura, inclusi quelli a induzione, e può essere utilizzato anche in forno fino a una temperatura di 175°C. Inoltre, la sicurezza è un aspetto centrale: il prodotto è privo di sostanze potenzialmente dannose come PFOA, cadmio e piombo, una scelta che testimonia l’attenzione del marchio verso la salute e l’ambiente.

Con un peso contenuto di 1,12 kg e una dimensione di 26 cm, il tegame Lagostina unisce praticità e robustezza. Il fondo indeformabile in acciaio inox e alluminio garantisce una distribuzione uniforme del calore, migliorando l’efficienza durante la cottura. La possibilità di lavarlo in lavastoviglie completa un profilo già ricco di vantaggi, rendendolo un prodotto semplice da gestire anche nelle operazioni di pulizia.

Se sei alla ricerca di un prodotto versatile e affidabile, il tegame Lagostina rappresenta una soluzione che soddisfa le esigenze più diverse, offrendo una sintesi perfetta tra tradizione e tecnologia avanzata: approfitta dell’offerta a tempo che lo sconta del 10% per acquistarlo a soli 29,99 euro.

