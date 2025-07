Il tagliaerba a batteria che ti libera dai cavi: tagli sempre precisi in super offerta (-37%)

Hai bisogno di un nuovo attrezzo efficiente per tagliare il prato di casa? Amazon sconta il tagliaerba a batteria Greenworks, un prodotto versatile e ben costruito pensato per chi punta a ridurre sia le emissioni che il rumore durante la manutenzione del giardino. Oggi puoi acquistarlo a 202,49 euro, con uno sconto del 37%.

Ergonomico, versatile e senza fili

Uno degli aspetti che distingue questo modello è la presenza di due batterie al litio 40V 2Ah incluse nella confezione. Il vantaggio principale è dato dalla possibilità di utilizzare gli stessi accumulatori su altri dispositivi della gamma Greenworks 40V, creando così un vero e proprio ecosistema di attrezzi alimentati da una sola fonte energetica. Con una singola ricarica, avrai una copertura fino a 400 mq.

Il tagliaerba si caratterizza per una lama da 35 cm, dimensione che consente di lavorare agevolmente anche su superfici medio-grandi, ottimizzando i tempi di taglio. Il sistema di regolazione permette di scegliere tra cinque diverse altezze di taglio. La versatilità si riflette anche nella possibilità di selezionare tra la raccolta dell’erba nel sacco da 40 litri e la funzione di pacciamatura, che trasforma gli sfalci in fertilizzante naturale.

Pensato per facilitare l’utilizzo anche su terreni irregolari, il tagliaerba Greenworks 40V integra ruote posteriori maggiorate da 18 cm che rendono più agevole il movimento durante il lavoro. Il manubrio ripiegabile permette di riporre l’attrezzo anche in spazi ridotti, mentre le dimensioni contenute (71 x 38 x 46,5 cm) e il peso di 15 kg contribuiscono a renderlo maneggevole e semplice da trasportare.ì

Non manca un sistema di sicurezza che prevede l’inserimento di una chiave per l’avviamento, soluzione che impedisce accensioni accidentali e rende il prodotto adatto anche alle famiglie con bambini. In più, il tagliaerba è coperto da 3 anni di garanzia sul prodotto e 2 anni sulle batterie.

Il tagliaerba Greenworks è un dispositivo completo, senza fili e pensato per semplificare la manutenzione ordinaria del prato. Oggi è disponibile in offerta su Amazon: acquistalo ora con uno sconto del 37%.

