Il soffiatore che ti lascia il giardino immacolato: oggi costa il 26% in meno

Il soffiatore a batteria Greenworks è una soluzione pratica e performante per la cura degli spazi verdi, oggi disponibile a un prezzo interessante grazie a uno sconto del 26% su Amazon. Questo soffiatore a batteria, con un prezzo di 84,99€, si posiziona come una scelta valida per chi desidera unire funzionalità e convenienza economica.

Design e funzionalità del soffiatore

Il soffiatore Greenworks si distingue per la sua struttura compatta e il peso contenuto di soli 3,19 kg, che ne facilitano l’utilizzo anche durante sessioni prolungate. Grazie alla ventola assiale integrata, il dispositivo genera un flusso d’aria potente, ideale non solo per rimuovere foglie e detriti, ma anche per altre applicazioni come l’asciugatura rapida di superfici, ad esempio l’auto dopo il lavaggio.

Il soffiatore è alimentato da una batteria al litio da 24V e 2Ah, una configurazione che garantisce un buon equilibrio tra autonomia e prestazioni. La compatibilità con altri strumenti della linea Greenworks permette di ottimizzare l’investimento, riducendo la necessità di acquistare batterie aggiuntive. Inoltre, l’impugnatura ergonomica e il sistema di regolazione della velocità consentono un controllo preciso del flusso d’aria, adattandolo alle diverse esigenze operative.

Il dispositivo raggiunge una velocità massima di 145 km/h e un flusso d’aria di 9,08 m³/min, caratteristiche che lo posizionano tra i modelli più performanti della sua categoria. Nonostante la potenza, il soffiatore si mantiene discreto con un’emissione sonora di soli 68 dB, un valore che lo rende adatto anche per l’utilizzo in contesti residenziali. La qualità costruttiva è supportata da una garanzia di tre anni sul prodotto e due anni sulla batteria, per una maggiore serenità dell’acquirente.

Realizzato in plastica resistente e disponibile nelle tonalità verde, grigio e nero, il soffiatore presenta dimensioni compatte che ne facilitano la conservazione in spazi ridotti. Il kit include la batteria e il caricabatterie, rendendo il prodotto pronto all’uso fin da subito.

Scopri il soffiatore Greenworks e approfitta di un’offerta che combina efficienza e convenienza. Questo soffiatore a batteria rappresenta un’ottima scelta per semplificare la manutenzione degli spazi verdi, senza rinunciare alla qualità e alla praticità. Acquistalo subito con uno sconto del 26%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.