Il set LEGO che accende la fantasia è scontato del 14% di sconto con le offerte del Prime Day, solo fino a mezzanotte

Il set LEGO Classic Build-and-Play rappresenta una proposta interessante per chi desidera offrire ai più piccoli un’esperienza di gioco ricca di stimoli, in grado di coniugare la dimensione educativa con quella ludica. Questo set si distingue per la presenza di 750 mattoncini di diversi colori e forme, che permettono di spaziare tra costruzioni guidate e progetti frutto della pura fantasia.

In questo periodo, il prodotto è disponibile con una riduzione di prezzo che porta il costo a soli 40,05€, offrendo così un’opportunità conveniente per chi desidera arricchire la collezione di giochi senza rinunciare alla qualità.

Un set pensato per stimolare creatività e manualità

All’interno, si trovano tre basi 16x16, una varietà di elementi decorativi – come occhi mobili, ruote, finestre e altri accessori – che arricchiscono le possibilità di gioco. Questi dettagli, sebbene semplici, risultano fondamentali per dare vita a costruzioni che si trasformano di volta in volta, assecondando l’immaginazione dei bambini.

La presenza di una guida illustrata aiuta i giovani costruttori a muovere i primi passi tra le diverse possibilità offerte dal set. Tra le proposte, spiccano progetti come il cane con osso, il camion dei pompieri con scala mobile, una tastiera musicale, una casetta, un telefono, una macchina da scrivere, decorazioni ispirate all’arcobaleno e un pattino a rotelle. Ogni modello è stato pensato per essere accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo LEGO, mantenendo però una varietà tale da soddisfare anche chi cerca sfide sempre nuove.

Il set è realizzato esclusivamente con materiali plastici di elevata qualità, rispondenti alle principali normative internazionali in tema di sicurezza. L’età consigliata parte dai 5 anni, mentre la presenza di piccoli componenti rende necessario prestare attenzione nel caso di bambini di età inferiore ai 3 anni. Non sono richieste batterie, caratteristica che semplifica la gestione del gioco e ne amplia la durata nel tempo.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza, è disponibile l’app LEGO Builder, che consente di visualizzare i modelli in 3D, salvare i progetti realizzati e monitorare i progressi.

Vai all’offerta su Amazon

In sintesi, LEGO Classic Build-and-Play si conferma una soluzione efficace per chi cerca un prodotto capace di unire qualità costruttiva, sicurezza e stimolo alla creatività. Oggi costa solo 40,05€ con le promo del Prime Day.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.