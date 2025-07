Il set di Bosch che ti serve sempre a portata di mano: 18 punte ora a metà prezzo su Amazon

Per chi cerca un set di punte affidabile e versatile per la lavorazione del metallo, il kit Bosch Professional da 18 pezzi HSS PointTeQ rappresenta una soluzione da considerare. Attualmente è possibile acquistarlo su Amazon a un prezzo ridotto di 13,70€ rispetto al listino, con una differenza che può rendere interessante l’acquisto per chi desidera aggiornare la propria dotazione di utensili senza affrontare una spesa elevata.

Un set completo per la foratura del metallo

Il kit comprende 18 punte in acciaio HSS, con diametri che vanno da 1 mm a 10 mm. Questa ampia scelta consente di affrontare lavori che richiedono fori di dimensioni diverse, sia per esigenze professionali sia per attività di fai da te. La tecnologia PointTeQ adottata da Bosch consente una penetrazione rapida e precisa anche su metalli particolarmente resistenti, riducendo il rischio di slittamento all’avvio della foratura. Il profilo delle punte è stato studiato per mantenere la precisione nel tempo, anche in caso di utilizzo frequente.

Le punte sono realizzate in acciaio ad alta velocità (HSS), materiale scelto per la sua capacità di mantenere la durezza anche alle alte temperature sviluppate durante la foratura. La particolare lavorazione delle punte, con affilatura precisa e una geometria studiata per ottimizzare l’evacuazione del truciolo, contribuisce a una maggiore longevità rispetto a prodotti analoghi. Il set è pensato per lavorare su una varietà di metalli, tra cui acciaio e alluminio, e può essere impiegato sia su superfici sottili sia su materiali più spessi.

Il set Bosch Professional HSS PointTeQ è compatibile con la maggior parte dei trapani in commercio, sia modelli professionali sia strumenti destinati all’uso domestico. La presenza della certificazione TÜV garantisce il rispetto degli standard di sicurezza e qualità richiesti per questo tipo di utensili. Questo aspetto lo rende adatto sia a chi lavora quotidianamente con il metallo sia a chi si dedica occasionalmente a progetti di bricolage. Costa solo 13,70€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.