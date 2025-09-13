Il robot tritatutto e tagliaverdure che ti svolterà i pasti: lo paghi pochissimo con le offerte di Amazon

Tra le proposte che oggi incontrano le esigenze di chi desidera ottimizzare tempo e spazio in cucina, il Kenwood MultiPro Go FDP22.130GY si distingue per una serie di soluzioni pensate per semplificare le preparazioni quotidiane. In questo periodo è possibile acquistarlo a 63,90 euro, approfittando di uno sconto rispetto al prezzo di listino. Per chi è alla ricerca di un valido supporto domestico, il MultiPro Go rappresenta un’opzione da considerare grazie alla sua combinazione di compattezza, versatilità e facilità d’uso.

Un robot da cucina che privilegia praticità e ingombro ridotto

Pensato per adattarsi anche agli spazi più contenuti, il MultiPro Go presenta un design compatto che trova facilmente posto in qualsiasi cucina, senza rinunciare alle funzionalità essenziali. La ciotola da 1,3 litri risponde bene alle necessità di single, coppie o piccole famiglie, permettendo di lavorare quantità adeguate di ingredienti senza eccedere in dimensioni.

Il cuore del dispositivo è un motore da 650 watt, una scelta che consente di ottenere risultati rapidi e precisi anche con ingredienti più impegnativi. L’attenzione di Kenwood si è concentrata su una gestione intelligente della potenza, con la possibilità di selezionare una velocità standard e la funzione Pulse, in modo da adattarsi con semplicità alle diverse preparazioni.

Tra gli elementi che caratterizzano il MultiPro Go, il sistema Express Serve rappresenta un vero punto di forza. Grazie a questa soluzione, è possibile servire direttamente gli alimenti preparati senza doverli trasferire in altri contenitori, riducendo i tempi di lavorazione e limitando il numero di accessori da lavare. Un dettaglio che si rivela particolarmente utile per chi desidera velocizzare le operazioni in cucina, senza rinunciare alla precisione del risultato finale.

Il Kenwood MultiPro Go FDP22.130GY si inserisce in una fascia di mercato dove la qualità costruttiva e la versatilità rappresentano valori aggiunti. Lo trovi in offerta su Amazon a soli 63,90 euro, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.