Il robot che aspira, lava e si ricarica da solo: in offerta a metà prezzo (-54%)

Il robot aspirapolvere LEFANT si distingue per la sua combinazione di design compatto e tecnologia avanzata, rappresentando una soluzione pratica per la pulizia domestica a un prezzo scontato di soli 109,99 euro (ben il 54% di sconto). Questa offerta lo rende particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo efficiente e versatile senza dover affrontare un investimento elevato.

Tanto piccolo quanto potente: tutte le caratteristiche

Il cuore tecnologico è rappresentato dalla tecnologia Enhanced FreeMove 2.0, un sistema innovativo che sostituisce i tradizionali sensori meccanici con ben 11 sensori elettronici ad alta sensibilità. Questo approccio consente al robot di muoversi con maggiore precisione, evitando ostacoli e riducendo il rischio di cadute o blocchi. Le dimensioni compatte gli permettono di raggiungere aree difficilmente accessibili, come sotto i mobili o i letti, garantendo una pulizia approfondita anche negli spazi più angusti.

Un altro aspetto interessante è la versatilità nelle modalità di pulizia. Il dispositivo offre diverse opzioni operative, tra cui la modalità organizzata, che segue un percorso a zigzag per una copertura efficiente, e altre modalità come quella casuale, perimetrale o concentrata su aree specifiche. Grazie a una potenza aspirante di 2200 Pa, il robot si adatta facilmente a superfici diverse, raccogliendo efficacemente polvere, detriti e peli di animali domestici. Inoltre, l'assenza di spazzole nella porta di aspirazione elimina il fastidioso problema dei capelli attorcigliati.

Oltre alla semplice aspirazione, il robot LEFANT è dotato di una funzione di pulizia a secco con un panno incluso, ideale per rimuovere macchie leggere senza lasciare tracce di umidità. Il contenitore per la polvere, con una capacità di 500 ml, riduce la frequenza delle operazioni di svuotamento, rendendo il dispositivo ancora più pratico per l'uso quotidiano.

La batteria al litio ferro fosfato da 1800 mAh garantisce un'autonomia fino a 100 minuti, sufficiente per coprire superfici fino a 120 metri quadrati con una sola carica. Quando la carica residua scende al 15%, il robot ritorna automaticamente alla base per ricaricarsi, assicurando sempre la massima operatività. Per quanto riguarda il comfort acustico, il dispositivo opera a un livello sonoro di soli 60 dB in modalità silenziosa, risultando discreto e poco invasivo durante l'uso.

Il controllo è semplice e intuitivo grazie all'app dedicata Lefant, che consente di gestire il robot direttamente dallo smartphone. Inoltre, è possibile integrare i comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant, offrendo un'esperienza d'uso moderna e allineata alle esigenze di una casa connessa.

Non manca l'attenzione all'estetica: il design minimalista e la superficie spazzolata conferiscono al robot un aspetto elegante, che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente domestico. Questo lo rende particolarmente adatto anche per famiglie con animali domestici, grazie alla sua efficacia nella raccolta di peli e polvere.

A soli 109,99 euro, il robot LEFANT rappresenta una scelta intelligente per chi desidera un robot aspirapolvere compatto, tecnologicamente avanzato e dal design accattivante. Acquistalo subito con il 54% di sconto!

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.