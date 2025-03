Il robot aspirapolvere definitivo per la pulizia della tua casa: Roborock S8 MaxV Ultra oggi in sconto del 23%

Se vuoi un robot aspirapolvere e lavapavimenti che faccia tutto da solo, il Roborock S8 MaxV Ultra è l’opzione perfetta. Con uno sconto del 23% su Amazon, lo trovi a 999,00€, e fai un investimento che serve per rivoluzionare la pulizia della casa grazie a tecnologie avanzate, una potenza estrema e una gestione completamente automatizzata. L’IVA è inclusa nel prezzo così come le spese di spedizione. Approfittane adesso prima che termini la promozione.

Roborock S8 MaxV Ultra in offerta su Amazon: il robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzato a 999,00€

La potenza di aspirazione raggiunge i 10.000 Pa, garantendoti così una pulizia profonda su ogni superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi. La tecnologia di lavaggio con acqua calda e un sistema autopulente rimuove lo sporco più ostinato e igienizza il mocio dopo ogni utilizzo, eliminando germi e batteri in modo efficace.

Il sistema RockDock Ultra 8-in-1 offre una gestione completamente automatizzata della pulizia. Il robot svuota il serbatoio della polvere, lava e asciuga il panno con aria calda, riempie automaticamente il serbatoio dell’acqua e dosa il detersivo, riducendo al minimo qualsiasi intervento manuale.

Grazie alla tecnologia Reactive AI 2.0, il robot riconosce ed evita automaticamente ostacoli come scarpe, cavi e mobili, navigando con precisione anche negli ambienti più complessi. Il sistema di mappatura avanzata permette di personalizzare le stanze, impostare zone vietate e programmare pulizie specifiche per ogni area della casa. Se vuoi un robot che aspira e lava in autonomia senza bisogno di manutenzione costante, questa è l’occasione giusta per acquistarlo.

A soli 999,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: il Roborock S8 MaxV Ultra è un concentrato di tecnologia che ti libera definitivamente dalle faccende domestiche, con una gestione intelligente e una pulizia impeccabile su ogni superficie. Approfitta dell’offerta prima che termini.

Cosa aspetti? Avrai in omaggio le spese di spedizione; ciò significa che non dovrai spendere un singolo euro in più per portartelo a casa. L’IVA è inclusa nel prezzo e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis.