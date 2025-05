Il robot aspirapolvere che rivoluziona la pulizia domestica: è di LEFANT e oggi è in offerta shock su Amazon

Il robot aspirapolvere LEFANT N1R appresenta una soluzione pratica e conveniente per chi desidera semplificare la gestione delle pulizie domestiche. Disponibile su Amazon a 109,99€, grazie a uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino di 299,99 €, questo dispositivo si distingue per la combinazione di prestazioni avanzate e design moderno.

Il robot tuttofare perfetto per la pulizia del tuo appartamento

Il cuore tecnologico del LEFANT N1R è il sistema Freemove, dotato di 13 coppie di sensori omnidirezionali e due set di sensori perimetrali. Questi, insieme a tre set di sensori anti-caduta, assicurano un movimento sicuro e preciso in tutta la casa, prevenendo cadute e urti con una gestione intelligente degli ostacoli. La struttura, realizzata con un processo costruttivo integrato e rifinita con una copertura in vetro bianco sfumato, offre una maggiore resistenza ai graffi e una durata nel tempo, riducendo le componenti soggette a usura.

Dal punto di vista delle prestazioni, il robot aspirapolvere offre una potenza aspirante modulabile fino a 4500 Pa, suddivisa in quattro livelli, che consente di eliminare il 99% di polvere, detriti e peli di animali con un solo passaggio. Particolarmente apprezzabile è la sua silenziosità: nella modalità più discreta, il livello di rumorosità si attesta sui 55 dB, rendendolo adatto anche per utilizzi in ambienti condivisi. Inoltre, l’autonomia raggiunge i 165 minuti su pavimentazioni in legno, garantendo sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni.

Questo modello si rivela particolarmente indicato per chi possiede animali domestici, grazie alla speciale porta di aspirazione progettata per raccogliere peli senza rischio di grovigli o intasamenti. La versatilità del dispositivo lo rende adatto a diverse superfici, dai pavimenti duri alle piastrelle, fino ai tappeti a pelo corto, garantendo sempre risultati ottimali.

Il robot aspirapolvere LEFANT N1R offre un equilibrio ideale tra efficienza, affidabilità e prezzo competitivo. Con un design curato e tecnologie avanzate, si presenta come una scelta eccellente per chi desidera migliorare la gestione quotidiana delle pulizie domestiche. Oggi costa soltanto 109,99€, IVA inclusa.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.