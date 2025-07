Il robot aspirapolvere che pulisce da solo: aspira, lava e si svuota (ora in sconto con le offerte del Prime Day)

Acquista adesso il nuovo Roborock QV 35A, il robot aspirapolvere che punta a ridefinire gli standard delle pulizie domestiche con un mix di potenza, autonomia e tecnologie intelligenti. Proposto a un prezzo di 589,99 euro, offre un equilibrio tra prestazioni elevate e funzionalità avanzate.

Roborock QV 35A, il best buy del giorno su Amazon

Tra le caratteristiche che lo distinguono spicca la tecnologia di aspirazione HyperForce, capace di generare una potenza di aspirazione fino a 8.000 Pa. Questo consente di affrontare con efficacia qualsiasi tipo di superficie, dai tappeti a pelo lungo fino agli angoli più difficili da raggiungere. La sua stazione di ricarica multifunzionale, oltre a garantire una ricarica rapida, gestisce automaticamente lo svuotamento della polvere in un contenitore sigillato da 2,7 litri, che assicura fino a due mesi di utilizzo senza necessità di manutenzione.

La navigazione intelligente è garantita dalla tecnologia PreciSense LiDAR, che mappa l'ambiente domestico in modo dettagliato, memorizzando fino a quattro livelli diversi. Non di meno, il supporto per smartwatch e assistenti vocali come Alexa e Google Assistant aggiunge un ulteriore livello di praticità.

Il Roborock QV 35A non si limita all'aspirazione: integra un serbatoio d'acqua da 4 litri, progettato per garantire una pulizia approfondita su superfici fino a 300 m². Le sue spazzole rotanti, che raggiungono i 200 giri al minuto con una pressione di 10 mm sul pavimento, offrono un trattamento personalizzato per ogni superficie. Inoltre, i 30 livelli di regolazione dell'acqua lo rendono adatto sia per parquet delicati che per piastrelle resistenti.

Una delle soluzioni più apprezzate riguarda la gestione dei capelli e peli, spesso causa di intasamenti. Grazie al sistema brevettato con spazzola laterale asimmetrica e spazzola principale in gomma piena a spirale, il Roborock QV 35A elimina questo problema, rendendolo una scelta ideale per chi ha animali domestici.

In sintesi, il Roborock QV 35A si propone come una soluzione completa per chi cerca un dispositivo in grado di combinare potenza, intelligenza e facilità d'uso. Oggi è in super promozione al prezzo speciale di soli 589,99€, IVA inclusa.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.