Il Robot aspirapolvere che pulisce casa al posto tuo: oggi è scontato del 70%

La pulizia domestica automatizzata ha visto negli ultimi anni una rapida evoluzione, grazie a soluzioni che riescono a coniugare funzionalità avanzate e prezzi accessibili. Tra le proposte che si sono distinte in questo scenario, il LEFANT M330 rappresenta una scelta interessante per chi desidera ottimizzare la gestione quotidiana degli ambienti domestici, sfruttando tecnologie tipiche di fasce superiori ma a un costo più contenuto. Attualmente è possibile trovare il dispositivo a 119,99 euro, con una riduzione significativa rispetto al prezzo di listino, elemento che lo rende particolarmente appetibile per chi cerca un prodotto affidabile senza investire cifre elevate.

Caratteristiche principali: tra precisione e autonomia

Uno degli aspetti che contraddistingue il LEFANT M330 è la navigazione dToF (Direct Time of Flight), una tecnologia che consente al robot di mappare con precisione l’ambiente circostante fino a una distanza di 15 metri. Questo si traduce in una gestione intelligente dei percorsi di pulizia, con una copertura omogenea delle superfici e una riduzione delle sovrapposizioni, permettendo al robot di lavorare in modo metodico e ordinato.

Dal punto di vista dell’autonomia, il dispositivo è in grado di operare per circa 150 minuti con una singola carica, coprendo superfici fino a 150 metri quadrati. Al termine della batteria, il ritorno automatico alla base di ricarica e la ripresa del lavoro dal punto esatto di interruzione rappresentano una soluzione pratica, che evita all’utente la necessità di interventi manuali e garantisce una continuità operativa.

Il design del LEFANT M330 si distingue per uno spessore contenuto, pari a 95 millimetri, caratteristica che permette al robot di raggiungere facilmente spazi solitamente poco accessibili, come quelli sotto mobili e letti. L’angolo di rilevamento degli ostacoli di 190° contribuisce ulteriormente a una navigazione sicura, riducendo il rischio di urti accidentali e ottimizzando i movimenti all’interno dell’abitazione.

Un altro elemento che merita attenzione è il sistema di pulizia 3 in 1, che integra aspirazione, lavaggio e pulizia in un unico ciclo operativo. La potenza di aspirazione di 5000Pa consente di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli di animali domestici, mentre il sistema di lavaggio affronta anche le macchie più ostinate, offrendo una soluzione versatile per la manutenzione dei pavimenti.

LEFANT M330 si configura come un alleato affidabile per la pulizia domestica, offrendo un insieme di funzioni che difficilmente si ritrovano in prodotti della stessa fascia di prezzo. Costa solo 119,99 euro su Amazon, IVA inclusa.

