Il robot aspirapolvere che controlli con l’app: 200€ di sconto (per poche ore)

Il robot aspirapolvere Roborock Qrevo S Set rappresenta una soluzione versatile e tecnologicamente avanzata per chi desidera semplificare la gestione delle pulizie domestiche. Proposto a un prezzo competitivo di 499,98€, con uno sconto di ben 200€ rispetto al prezzo di listino, questo robot aspirapolvere si distingue per una serie di caratteristiche che lo rendono uno dei dispositivi più completi della sua categoria.

Tutte le caratteristiche di questo ottimo robot aspirapolvere

Una delle peculiarità più rilevanti è la sua potenza di aspirazione da 7000Pa, che garantisce la rimozione efficace di polvere, peli di animali e detriti ostinati su diverse superfici, dai pavimenti duri ai tappeti. A completare l'offerta troviamo un sistema di sollevamento automatico del mop di 10 mm, che consente al robot di adattarsi rapidamente alle superfici senza rischio di bagnare i tessuti. La dotazione include inoltre due mop aggiuntivi, offrendo maggiore flessibilità nell'utilizzo.

Un altro elemento distintivo è lo spazzolone a doppia rotazione, progettato per garantire una pulizia accurata. Questo componente ruota a 200 giri al minuto e consente di regolare il flusso d'acqua su ben 30 livelli, adattandosi così alle esigenze specifiche di ogni ambiente. Inoltre, la stazione multifunzionale integrata è in grado di asciugare il mop utilizzando aria calda a 45°, evitando la formazione di cattivi odori e assicurando un'asciugatura uniforme.

Il Roborock Qrevo S Set non si limita a offrire una pulizia impeccabile, ma semplifica anche la manutenzione quotidiana. La sua base multifunzionale è progettata per svuotare automaticamente il contenitore della polvere, lavare il mop e ricaricare l'acqua, riducendo al minimo l'intervento manuale. La possibilità di staccare la base garantisce inoltre maggiore praticità e flessibilità nell'uso.

Per quanto riguarda la navigazione, il dispositivo utilizza una combinazione di tecnologia reattiva per evitare ostacoli, mappatura LiDAR e sensori avanzati, che gli permettono di muoversi con precisione negli ambienti domestici. Questo sistema riduce le collisioni e le interruzioni, ottimizzando i cicli di pulizia e garantendo una copertura completa degli spazi.

Tra le specifiche tecniche, il robot offre un'autonomia di 3 ore, una rumorosità contenuta di 63 dB e una capacità di serbatoio di 330 millilitri. È compatibile con i principali ecosistemi smart home, come Amazon Alexa e Google Home, e può essere gestito comodamente tramite un'app dedicata per smartphone e smartwatch. Funzionalità come il rilevamento dei tappeti a ultrasuoni, la mappatura multi-piano e la programmazione personalizzata delle sessioni di pulizia completano un pacchetto tecnologico di alto livello.

Il design elegante, caratterizzato da una colorazione nera e un peso di 11,8 kg, si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico. Così il robot aspirapolvere Roborock Qrevo S Set si rivela un alleato prezioso per chi cerca un dispositivo in grado di unire efficienza, innovazione e praticità in un unico prodotto. Approfitta dell’offerta a tempo per averlo con il 29% di sconto.

