Il rasoio elettrico Philips più completo è in offerta: ricco di accessori, al 13% di sconto

Fai un salto di livello nella tua igiene e cura personale: il rasoio Philips all-in-one serie 5000 è la soluzione che cercavi, versatile e pratica – oltre che ricca di accessori. Oggi è disponibile a 47,99 euro su Amazon, con uno sconto del 13%.

Una dotazione pensata per la personalizzazione

Uno degli aspetti che contraddistingue il rasoio Philips è la ricca dotazione di accessori: dieci elementi che consentono di adattare il dispositivo a diversi tipi di taglio e rifinitura. Dalla barba ai capelli, passando per la cura del corpo, la possibilità di scegliere tra 11 impostazioni di lunghezza – da 0,5 a 16 mm – permette di ottenere risultati precisi e su misura.

Il cuore tecnologico del dispositivo è rappresentato dalla tecnologia BeardSense, progettata per rilevare la densità della barba fino a 125 volte al secondo e regolare di conseguenza la potenza del motore. In questo modo, il taglio si mantiene uniforme anche su barbe particolarmente folte o irregolari, riducendo il rischio di strappi o fastidi. Le lame in acciaio inox autoaffilanti garantiscono inoltre prestazioni costanti nel tempo, senza richiedere particolari attenzioni in termini di manutenzione o lubrificazione.

L’autonomia è uno dei punti di forza di questo modello: la batteria agli ioni di litio assicura fino a 120 minuti di utilizzo con una sola carica, rendendo il dispositivo adatto anche a sessioni prolungate o a chi viaggia spesso. Da segnalare anche la funzione di ricarica rapida, che in soli cinque minuti consente di ottenere energia sufficiente per una rifinitura d’emergenza. La ricarica avviene tramite il pratico cavo USB-A incluso nella confezione.

Un ulteriore elemento interessante è la completa impermeabilità, che consente l’utilizzo sotto la doccia e la pulizia sotto acqua corrente, semplificando la manutenzione quotidiana. La robustezza del dispositivo è supportata da una garanzia estesa fino a 5 anni (con registrazione online).

Non è l’ultimo modello della linea, ma resta comunque uno degli accessori per la cura personale maschile più apprezzati e pratici in circolazione: il rasoio Philips serie 5000 è ora in super offerta su Amazon. Acquistalo con il 13% di sconto.

