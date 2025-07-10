Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Migliori
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
MiglioriIl rasoio definitivo, che va bene per tutto: Braun SHOCK al 40% di sconto
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
A cura di BlazeMedia

Il rasoio definitivo, che va bene per tutto: Braun SHOCK al 40% di sconto

Un kit completo per corpo, barba e capelli, con autonomia 120 minuti e pettini multipli. Il rifinitore Braun è in offerta al 40% di sconto su Amazon.

Braun Rifinitore All-in-One Series 5

Braun Rifinitore All-in-One Series 5

La ricerca di un dispositivo affidabile per la cura personale maschile trova una risposta concreta nel rasoio Braun All-in-One Series 5, un vero must-have che cura qualsiasi parte del corpo – dai capelli alla bara. Oggi puoi acquistare questo rifinitore multifunzione a 44,99 euro, con uno sconto davvero interessante del 40%. Include, inoltre, una dotazione tecnica pensata per garantire risultati precisi e personalizzati.

Ordinalo subito a prezzo scontato su Amazon

Versatilità e personalizzazione nella cura personale

Uno degli aspetti che emergono subito analizzando il rasoio Braun Series 5 è la versatilità dell’offerta: il kit comprende sette pettini intercambiabili che consentono di selezionare tra 14 diverse lunghezze di taglio, da 3 a 21 millimetri. Così puoi gestire con un unico strumento barba, capelli e peli del corpo, senza dover ricorrere a più dispositivi.

Braun All-in-One Series 5 Trimmer, Men's Body Shaver, Beard and Hair 9 in 1 with Ultra Sharp Blade, SkinGuard Technology for the Body, 120 Min Runtime, AIO5545, Grey

Braun All-in-One Series 5 Trimmer, Men's Body Shaver, Beard and Hair 9 in 1 with Ultra Sharp Blade, SkinGuard Technology for the Body, 120 Min Runtime, AIO5545, Grey

44.99 74.99  40%
Vedi l'offerta

Ciò che caratterizza il dispositivo è la lama ultra affilata, progettata per assicurare tagli netti e precisi, anche quando si lavora su zone particolarmente difficili o su barbe più folte. La tecnologia SkinGuard si rivolge in particolare a chi ha la pelle sensibile e protegge le aree più delicate e riducendo il rischio di irritazioni.

﻿Vedi l’offerta

Inoltre il rasoio è completamente impermeabile, caratteristica che permette l’utilizzo sia su pelle asciutta che sotto la doccia. L’impugnatura AquaGrip assicura una presa sempre ottimale, che va ad evitare il rischio che scivoli dalle mani con l’acqua o quando sono applicati prodotti per la rasatura. Questa attenzione all’ergonomia si traduce in una maggiore praticità d’uso, sia a casa che in viaggio.

La batteria agli ioni di litio offre fino a 120 minuti di utilizzo continuo senza fili: particolarmente utile per chi si sposta spesso o vuole evitare ricariche frequenti. Il dispositivo pesa appena 260 grammi e presenta dimensioni compatte così da essere portato facilmente ovunque, pure in vacanza, anche grazie alla custodia inclusa nella confezione. In dotazione si trovano inoltre una spazzola per la pulizia e tutti gli accessori necessari per la gestione di barba, capelli, naso, orecchie e corpo.

Questo ottimo rasoio firmato Braun, che fa parte della Series 5 è perfetto per chi cerca una soluzione pratica e completa per la cura personale, senza rinunciare al rapporto qualità-prezzo. Approfitta della promozione Amazon e acquistalo con uno sconto del 40%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata