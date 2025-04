Il prodotto perfetto per l'inverno: Midea NTY15-19CAE, il termoventilatore più compatto, oggi è in offerta su Amazon

Il Midea NTY15-19CAE è un termoventilatore verticale ceramico a basso consumo, pensato per un riscaldamento rapido e localizzato. Con potenza massima di 1500W, due livelli di riscaldamento, termostato integrato e dimensioni compatte, è in vendita su Amazon a 22,90 euro, con IVA inclusa e sconto del 26%.

Midea NTY15-19CAE: termoventilatore ceramico compatto da 1500W con due livelli di potenza

La tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient) utilizza elementi ceramici per garantire una diffusione del calore uniforme e sicura, riducendo il rischio di surriscaldamento. Rispetto alle resistenze tradizionali, i termoventilatori ceramici offrono maggiore efficienza e durata nel tempo.

Il dispositivo offre due modalità di potenza, una da 750W e una da 1500W, per adattarsi alle esigenze dell’ambiente e al livello di calore desiderato. Il termostato regolabile consente di mantenere stabile la temperatura, attivando e disattivando automaticamente il riscaldamento.

Con un peso di soli 2,2 kg e dimensioni contenute (25,8 x 10,3 x 28,5 cm), il termoventilatore è facilmente trasportabile e può essere posizionato su scrivanie, ripiani o in angoli della stanza senza ingombrare. L’aspetto sobrio in bianco e nero si adatta facilmente a qualsiasi tipo di arredamento.

Il sistema di sicurezza include una protezione contro il surriscaldamento e lo spegnimento automatico in caso di ribaltamento, offrendo tranquillità anche in ambienti con bambini o animali.

In definitiva, possiamo dire che il prodotto di Midea (modello NTY15-19CAE) è un termoventilatore ceramico efficiente, leggero e sicuro, ideale per riscaldare ambienti piccoli in modo rapido e controllato. Con due livelli di potenza, termostato integrato e dimensioni compatte, rappresenta una scelta pratica per l’inverno. Il prezzo di soli 22,90 euro, con sconto del 26% e IVA inclusa, lo rende un’opportunità interessante per migliorare il comfort domestico a basso costo. Ci sono le spese di spedizione comprese nel costo del prodotto e la consegna sarà celere e immediata presso il tuo domicilio.