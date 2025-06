Il power bank magnetico che devi avere se hai un iPhone: doppio sconto su Amazon

La soluzione ideale per chi cerca energia portatile affidabile e pratica è il power bank magnetico UGREEN Nexode da 10000mAh. Un dispositivo che combina dimensioni compatte e tecnologia avanzata, perfetto per gli utenti iPhone e non solo. Ora lo puoi acquistare su Amazon a soli 26,59€ anziché 49,99€, grazie al 44% di sconto a tempo limitato, a cui si aggiunge un ulteriore 5% al checkout.

Un'offerta interessante per un accessorio essenziale

Con una capacità di 10000mAh, è in grado di garantire fino a due ricariche complete per un iPhone 15 Pro e oltre due ricariche per un iPhone 14 Pro. Un vero alleato per affrontare le giornate più intense senza preoccuparsi della batteria.

Ricarica wireless magnetica: praticità e innovazione

La ricarica senza fili rappresenta uno dei punti di forza. Grazie alla tecnologia magnetica e alla compatibilità con lo standard Qi, offre una potenza di 7,5W in modalità wireless. L'aggancio magnetico, con una forza di 10N, consente di utilizzare comodamente lo smartphone durante la ricarica, eliminando la necessità di cavi.

Per chi preferisce la velocità, la porta USB-C supporta la tecnologia PD Quick Charging, erogando fino a 20W. Questo significa che un iPhone 16 può raggiungere il 50% di carica in soli 30 minuti.

Il power bank UGREEN non si limita agli iPhone delle serie 12, 13, 14, 15 e 16 (incluse le varianti Mini, Plus, Pro e Pro Max), ma è compatibile anche con dispositivi Android come i Samsung Galaxy S23 e S24. Inoltre, qualunque gadget supporti lo standard Qi può beneficiare della ricarica wireless, sebbene l'aggancio magnetico funzioni al meglio con gli iPhone.

Con un peso di soli 220 grammi e dimensioni compatte, il power bank UGREEN Nexode è pensato per essere trasportato facilmente in tasca o in borsa. Nella confezione è incluso un cavo USB-C a USB-C da 60W lungo 50 centimetri, per iniziare subito a sfruttare tutte le sue potenzialità.

Un accessorio versatile e performante come il power bank UGREEN Nexode è un investimento intelligente per chi cerca una soluzione di ricarica pratica e affidabile. Acquistalo subito su Amazon a prezzo ridotto grazie al doppio sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.