Il power bank definitivo per chi è sempre in giro: approfitta del coupon del 15% al checkout

Il power bank Anker Zolo da 25.000 mAh si presenta come una soluzione ideale per chi necessita di un dispositivo portatile potente e versatile, capace di soddisfare le esigenze di ricarica anche dei dispositivi più esigenti.

Il power bank che non ti aspetti: è l’Anker Zolo

Proposto a un prezzo promozionale di 79,99€ rispetto ai 99,99€ di listino, questo accessorio si distingue per la sua capacità di alimentare contemporaneamente fino a quattro dispositivi. Tra questi, rientrano anche laptop di fascia alta, grazie alla presenza di tre porte USB-C che supportano una potenza fino a 100W ciascuna. Una caratteristica che lo rende particolarmente adatto a chi lavora in mobilità e non vuole rinunciare alle massime prestazioni.

La batteria da 25.000mAh garantisce un'autonomia prolungata, permettendo di affrontare intere giornate senza necessità di ricarica. Non di meno, la tecnologia di ricarica rapida integrata consente di ripristinare il 30% della capacità del dispositivo in appena 20 minuti, un vantaggio notevole per chi ha tempi stretti.

Un altro punto di forza del prodotto è rappresentato dai due cavi USB-C integrati nel corpo del power bank. Il primo cavo, estensibile fino a circa 70 centimetri, è stato progettato per resistere a oltre 20.000 cicli di utilizzo, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Il secondo cavo, lungo circa 30 centimetri, ha una doppia funzione: oltre a essere utilizzabile per la ricarica, funge anche da pratica cinghia per il trasporto, grazie alla sua resistenza certificata a più di 20.000 piegature.

Il power bank Anker Zolo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e performante. Approfitta della promozione per dotarti di una soluzione versatile e potente per la ricarica in movimento.

