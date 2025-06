Il portafoglio con RFID che ti protegge dalle clonazioni è in offerta al 40% di sconto

Un portafoglio compatto, elegante e tecnologico: la scelta ideale per chi cerca un accessorio versatile e sicuro. Disponibile su Amazon con uno sconto del 40%, a soli 18,04 euro, il modello slim di TENBST si distingue per il design minimale e la tecnologia avanzata di protezione RFID, offrendo un mix perfetto di estetica e funzionalità.

Non temere più che ti possano clonare le carte

Le dimensioni contenute e un peso di soli 70 grammi di questo portafoglio, ne fanno un accessorio comodo da portare ovunque. Nonostante il formato ridotto, la capacità è sorprendente: spazio per 8 carte, banconote di varie dimensioni e un pratico scomparto con cerniera per le monete.

Uno degli elementi chiave è la tecnologia di blocco RFID integrata, che protegge efficacemente le carte da scansioni (e quindi possibili clonazioni) non autorizzate. Questa caratteristica risponde alle esigenze di chi presta particolare attenzione alla sicurezza dei propri dati, come i viaggiatori o chi vive in ambienti affollati.

Realizzato in microfibra premium, il portafoglio non è solo piacevole al tatto, ma anche resistente all’acqua e all’usura quotidiana. Il sistema di chiusura magnetico aggiunge un ulteriore livello di praticità, consentendo un accesso rapido e sicuro al contenuto. È un dettaglio che fa la differenza nell’uso quotidiano.

La confezione regalo inclusa, con una cartolina personalizzabile, è un ulteriore valore aggiunto. Questa attenzione ai dettagli lo rende una scelta ideale anche come regalo per occasioni speciali, come compleanni o anniversari.

Per chi desidera un accessorio elegante e tecnologico, questo portafoglio rappresenta una soluzione completa e affidabile. Approfitta della promozione: oggi può essere tuo a soli 18,04 euro, grazie allo sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.