Il passeggino pieghevole che metti a tracolla: è leggerissimo e oggi costa il 18% in meno

Se cerchi un passeggino compatto, pratico e versatile, il Maxi-Cosi Lara2 è una delle proposte più interessanti attualmente disponibili. Su Amazon si trova a 139,99 euro, con uno sconto del 18% che lo rende particolarmente conveniente senza rinunciare a qualità e funzionalità.

Struttura leggera e praticità di utilizzo

Uno dei principali punti di forza di questo passeggino è la sua estrema leggerezza. Si chiude con un gesto semplice e veloce, occupando pochissimo spazio. Questa caratteristica lo rende ideale per chi vive in città, ha un’auto con bagagliaio ridotto o viaggia spesso.

Il comfort del piccolo passeggero è al centro. La seduta reclinabile in tre posizioni permette di scegliere la configurazione più adatta in ogni momento: dalla passeggiata al riposino. I tessuti sono traspiranti, studiati per favorire la circolazione dell’aria anche nei mesi più caldi, e possono essere rimossi facilmente per la pulizia.

Il passeggino è pensato per accompagnare il bambino dalla nascita fino ai 22 kg, coprendo così un lungo periodo della crescita. Dispone inoltre di due cestelli portaoggetti, una soluzione comoda per portare con sé tutto il necessario senza sacrificare spazio o praticità.

Il modello si presenta inoltre con un look moderno e facilmente abbinabile. Sul fronte sicurezza troviamo una cintura a 5 punti e una cappottina parasole estensibile, utile per proteggere il bambino durante le giornate più soleggiate.

Con questa offerta, Amazon propone un passeggino leggero, affidabile e adatto alla vita quotidiana, ma anche per le famiglie che sono spesso in viaggio. Approfitta subito del 18% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.