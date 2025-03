Il nuovo MacBook Air (M4) è arrivato: preordinalo adesso per riceverlo al miglior prezzo al “Day One”

Il nuovo MacBook Air 13" con chip M4 (2025) è l’ultimo arrivato della line-up di computer portatili di casa Apple. Dispone di un display Liquid Retina da 13,6 pollici, 16 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD, così potrai godere di prestazioni elevate, di una maggior efficienza energetica, il tutto in un design ultraleggero.

Disponibile ora in preordine su Amazon a 1249,00€, con spedizione inclusa, arriverà direttamente a casa il 12 marzo. Prenotalo subito per riceverlo al "day one" e scoprire le ultime innovazioni di Apple.

Apple MacBook Air 13" con chip M4 in preordine su Amazon: il laptop definitivo a 1249€

Il nuovo chip M4 porta il MacBook Air a un livello superiore, grazie a:

una CPU 8-core con maggiore efficienza e velocità

una GPU potenziata per grafica avanzata e editing video fluido

il Neural Engine migliorato, ottimizzato per Apple Intelligence, offrendo prestazioni IA senza precedenti

Questo processore rende il MacBook Air 2025 ideale per studio, lavoro creativo, programmazione e multitasking avanzato. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici offre una qualità visiva eccezionale, con:

Ampia gamma cromatica P3 per colori più ricchi e realistici;

Luminosità fino a 500 nit, perfetta per qualsiasi ambiente;

Supporto per True Tone, che adatta la temperatura del colore alla luce ambientale.

Ideale per grafica, video editing e produttività, garantisce immagini nitide e dettagliate in ogni situazione.

Con un peso inferiore a 1,3 kg e un design ultrasottile in alluminio, il MacBook Air con chip M4 è perfetto per chi lavora in mobilità. La finitura celeste aggiunge un tocco di eleganza, rendendolo un dispositivo tanto potente quanto esteticamente raffinato.

Il Touch ID permette di sbloccare il device, effettuare acquisti e accedere alle app in totale sicurezza. Grazie al Wi-Fi 6E, la connessione è più veloce e stabile, garantendo prestazioni ottimali anche con molteplici dispositivi connessi. Il MacBook Air include anche porte USB-C/Thunderbolt, per collegare periferiche e monitor esterni con trasferimenti dati rapidi.

Il nuovo MacBook Air 13" con chip M4 è disponibile in preordine su Amazon a 1249,00€, spese di spedizione incluse. Prenotalo oggi per assicurarti di riceverlo il 12 marzo senza ritardi, e scoprire il futuro dell’intelligenza artificiale e della portabilità Apple sin dal "day one".