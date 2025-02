Il nuovo iPhone 16 è al suo minimo storico su Amazon: prestazioni avanzate con chip A18 e 5G

iPhone 16 è il nuovo punto di riferimento nel mondo degli smartphone di casa Apple; è il modello entry level ma è il più venduto visto che combina potenza, efficienza e innovazione in un design elegante. Grazie al chip A18, un comparto fotografico avanzato e una maggiore autonomia, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo veloce, affidabile e perfettamente integrato nell’ecosistema Apple.

Oggi su Amazon è disponibile a soli 819,00€, con il 16% di sconto, un’opportunità imperdibile per chi desidera acquistare il nuovo melafonino a un prezzo vantaggioso. Il modello in sconto è quello azzurro con 128 GB.

Apple iPhone 16 da 128 GB: il nuovo smartphone Apple in offerta su Amazon

iPhone 16 è alimentato dal chip A18, che garantisce prestazioni ultraveloci e un’efficienza energetica migliorata rispetto ai modelli precedenti. Questa nuova generazione di processori offre:

Maggiore fluidità nell’uso quotidiano , perfetto per multitasking e gaming.

, perfetto per multitasking e gaming. Elaborazione avanzata per foto e video , con intelligenza artificiale ottimizzata.

, con intelligenza artificiale ottimizzata. Migliore gestione della batteria, per un’autonomia ancora più lunga.

Il device mantiene un display OLED Super Retina XDR, con colori vividi e dettagli incredibili. Il design elegante, qui nella variante Blu oltremare, offre:

Costruzione in alluminio e vetro resistente , con protezione avanzata.

, con protezione avanzata. Certificazione IP68 , per resistere a polvere e schizzi d’acqua.

, per resistere a polvere e schizzi d’acqua. Nuova ergonomia, per una presa ancora più confortevole.

L’iPhone 16 porta il comparto fotografico a un nuovo livello grazie al Controllo fotocamera, che consente di regolare in modo più intuitivo impostazioni avanzate per ottenere scatti perfetti in ogni condizione.

Tra le principali caratteristiche troviamo i sensori migliorati per foto e video in condizioni di scarsa luminosità, la nuova modalità ritratto con effetto bokeh ancora più realistico e la possibilità di registrare video in Dolby Vision 4K a 120 fps, per una qualità cinematografica.

Supporta 5G ultra-veloce, assicurando connessioni stabili e rapide per streaming e download senza interruzioni ed è perfettamente compatibile con AirPods e gli accessori proprietari (anche quelli di terze parti, volendo). Corri a prenderlo, su Amazon è in offerta a soli 819,00€, con il 16% di sconto.