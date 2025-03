Il nuovo iPad Air è qui: chip M3 e 512 GB, preordinalo ora su Amazon, consegna il 12 marzo

Il nuovo iPad Air 13” con chip M3 rappresenta l’ultima evoluzione dei tablet di Apple, visto che offre la potenza di un computer, con funzioni avanzate di Apple Intelligence e un design sottile e leggero. Con 512 GB di memoria, display da 13 pollici, fotocamere da 12MP e supporto al Wi-Fi 6E, è il device congeniale per chi cerca un dispositivo versatile per produttività, creatività e intrattenimento.

Attualmente è in preordine su Amazon a 1339,00€, con consegna prevista per il "day one". Prenotandolo subito, sarai tra i primi a riceverlo appena sarà disponibile.

Apple iPad Air 13" con chip M3 in preordine su Amazon: potenza e intelligenza avanzata a 1339,00€

L’iPad Air (2025) è dotato del potente Apple Silicon M3, lo stesso processore presente nei MacBook di ultima generazione. Questo garantisce:

Prestazioni fino al 50% più veloci rispetto alla generazione precedente;

Efficienza energetica ottimizzata, per una batteria che dura tutto il giorno;

Potenza ideale per multitasking, editing video 4K, gaming e applicazioni professionali.

Inoltre, grazie a Apple Intelligence, il tablet della mela offre funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, migliorando la gestione delle attività quotidiane e rendendo l’esperienza utente ancora più intuitiva.

Il nuovo display Liquid Retina da 13 pollici garantisce un’esperienza visiva straordinaria, con colori brillanti, dettagli precisi e supporto per True Tone e ampia gamma cromatica P3. Lo schermo è perfetto per guardare film, modificare foto e video, disegnare con l’Apple Pencil o leggere documenti, offrendo un’ottima resa in qualsiasi condizione di luce.

Vanta poi una fotocamera posteriore da 12MP con Smart HDR, perfetta per scattare foto di qualità e registrare video 4K. La camera frontale da 12MP ultra-grandangolare è ottimizzata per videochiamate nitide e FaceTime con inquadratura automatica, mantenendoti sempre al centro dell’immagine. Il sistema audio stereo con diffusori orizzontali invece, ti assicura un suono coinvolgente, perfetto per musica, film e giochi.

Il Touch ID integrato nel tasto di accensione garantisce sblocco sicuro e pagamenti rapidi tramite Apple Pay, mentre la batteria promette un giorno intero di utilizzo, permettendo di lavorare, studiare o divertirsi senza preoccupazioni.

Il nuovo iPad Air 13” (2025) con chip M3 è in preordine su Amazon a 1339,00€. Prenotandolo subito, sarai tra i primi a riceverlo appena sarà disponibile, senza dover aspettare ritardi nelle spedizioni. Non perdere l’occasione di avere il nuovo iPad Air con tecnologia avanzata al "day one"!